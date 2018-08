Svet zachvátil veľký boom v stravovaní: Dobre si ale rozmyslite, či je pre vás táto diéta vhodná

Ilustračné foto

NEW YORK - Zdá sa, ako by každý tretí človek v súčasnosti buď dodržiaval paleo stravu, alebo aspoň ju plánoval skúsiť. Dôvodom je buď snaha schudnúť, alebo zlepšiť svoje zdravie, ale rozhodne nie zachrániť planétu. Hlavnou zásadou paleo stravy je: Keď to nejedli pravekí ľudia, nemali by ste to jesť ani vy. Ale je to rozumná nutričná ​​rada? pýta sa denník The New York Times.