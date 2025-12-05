INEKAFE štartujú výročné turné, v MMC si po prvýkrát na rockovom koncerte zahrá dcéra lídra kapely Linda!

Československá pop-punková legenda INEKAFE otvorí svoje výročné 30 ROKOV GRAND FINÁLE CS KLUB TOUR exkluzívnym koncertom 11. decembra v bratislavskom MMC. Na pódiu sa predstaví osemnásť členov speváckeho zboru Tirnavia, sláčikové kvarteto a klavír. Na koncerte zaznie svetová live premiéra novinky Keď odchádza niekto. Po prvýkrát na rockovom koncerte zahrá na klavíri dcéra frontmana kapely Vratka Rohoňa – Linda.
Kapela INEKAFE odštartuje svoje výročné turné už vo štvrtok 11. decembra v bratislavskom MMC a koncert sa už teraz blíži k vypredaniu. Práve bratislavské vystúpenie bude spolu s pražským koncertom najvýpravnejším z celého turné – s rozšíreným programom, početnými hosťami a jedinečnými aranžmánmi.
„Celý rok hráme veľa koncertov s viac-menej štandardným playlistom, tak pri tejto výročnej šnúre sme sa snažili ju obohatiť či už výberom skladieb, alebo aranžmánmi v prípade Prahy a Bratislavy. Spolu s INEKAFE budú na pódiu osemnásti speváci zboru Tirnavia a sláčikové kvarteto Stories Quartet. A ako klavirista sa už tradične predstaví Peter Preložník,“ vysvetľuje frontman kapely Vratko Rohoň.
Prvá časť koncertu prinesie tradičnú punkrockovú energiu, v druhej polovici večera však do aranžmánov vstúpia hostia a klavírny sprievod.
„Možno trošku s akcentom aj na symfonický projekt, ktorý sme pred piatimi rokmi robili a vyšiel aj na DVD. Ľudia sa mu vtedy veľmi potešili,“ dodáva Vratko Rohoň.
Takto vznikne výnimočný hudobný zážitok, ktorý kombinuje klasickú punkovú energiu so sofistikovanejším orchestrálnym zvukom. Vrcholom bratislavského večera bude svetová koncertná premiéra novinky Keď odchádza niekto, v ktorej sa kapele po prvýkrát na rockovom koncerte pridá Linda Rohoňová. Najstaršia Vratkova dcéra si zahrala aj v emotívnom klipe k tejto výnimočnej skladbe.
„Bude to určite zážitok tak pre mňa, ako aj pre ňu. Predsa bude hrať na klavíri v skladbe, ktorá bola zložená pre jej prarodičov,“ prezradil Vratko.
Skladba si za necelý mesiac od premiéry získala veľký ohlas. Na YouTube dosiahla vyše 100 000 videní a na Spotify sa zaradila medzi obľúbené skladby, kde obsadila ôsme miesto a predbehla aj legendárne hity kapely.
„Jedna vec sú videnia, druhá komentáre a emócie, ktoré to v ľuďoch vyvoláva. Taká skladba sa napíše raz za život. Emócie ľudí a moje sú z tej skladby prakticky rovnaké,“ konštatuje Vratko.
30 ROKOV GRAND FINÁLE CS KLUB TOUR sa pripravovalo intenzívne a kapela absolvovala dvojdňové predgenerálky priamo na mieste konania koncertu. Výročná šnúra ponúkne komplexný prierez tvorbou kapely, ktorá na turné vyráža v aktuálnej zostave Vratko Rohoň – spev, gitara, Tadeáš Laššák – gitara, vokály, Vlado Bis – basgitaravokály a Jozef “Dodo” Praženec – bicie, vokály. Ako hosť na klávesy sa v rockovej časti predstaví Martin „Buko“ Bukový.
„Zbor sa pripravoval samostatne a my tiež. Na dve predgenerálky do bratislavského MMC prišli všetci nachystaní – bolo to profi a príjemné. Na celom turné zaznejú skladby z každej jednej platne alebo dema, minimálne jedna z každého. Urobíme tým prierez našich 30 rokov,“ uzatvára Vratko Rohoň.
Bratislavský koncert tak sľubuje nielen jedinečnú atmosféru, ale aj emotívny a hudobne bohatý večer, ktorý fanúšikom priblíži celú kariéru legendárnej kapely. Predaj vstupeniek na turné naprieč mestami ide veľmi úspešne a v niektorých mestách sú už vypredané celé sektory. Nenechajte si ujsť nezabudnuteľný večer pre fanúšikov INEKAFE všetkých generácií.
Všetky informácie nájdete na www.inekafe.sk/koncerty
Vstupenky SK koncerty: Predpredaj.sk.
INEKAFE – 30 ROKOV GRAND FINÁLE CS KLUB TOUR
11.12.2025 - SK, BRATISLAVA, MMC /ŠPECIÁLNY PROGRAM/
16.01.2026 - CZ, PLZEŇ, Bílej Medvěd
17.01.2026 - CZ, PARDUBICE, Žlutý Pes
22.01.2026 - CZ, BRNO, První Patro
23.01.2026 - CZ, FRÝDEK-MÍSTEK, Hudební klub Stoun
24.01.2026 - CZ, OLOMOUC, S-klub
30.01.2026 - SK, TRENČÍN, Piano Club
31.01.2026 - SK, ZVOLEN, DK ŽSR
06.02.2026 - SK, KOŠICE, Collosseum Club
07.02.2026 - SK, ŽILINA, Smer Klub 77
26.02.2026 - CZ, PRAHA, Palác Akropolis /ŠPECIÁLNY PROGRAM/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/inekafe
YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UChOX1b74qdCSznaiWHAoarg
