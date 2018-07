Najlepší spôsob, ako zhodiť kilá: Chcete schudnúť? Pite vodu, toľkoto pohárov denne

Niekedy sa hovorí, že voda pomáha schudnúť. Nemá žiadne kalórie a je nevyhnutnou zložkou pre rast a obnovu štruktúr v našom organizme. Piť viac vody odporúčajú nutriční poradcovia na to, aby ste dosiahli a udržali si žiaducu hmotnosť. "Obmedzte pitie iných nápojov než voda", "pite počas cvičenia, udržíte sa tak viac aktívny", "tým, že budete piť, eliminujete toxíny, ktoré spomaľujú váš metabolizmus", hovoria.

Význam pôsobenia vody v našom tele je však spojený s iným zásadným javom potvrdeným klinickým výskumom - s termogenézou, teda produkciou tepla organizmu. V roku 2003 nemecká štúdia nazvaná Termogenéza indukovaná vodou a zverejnená na stránkach magazínu The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism ukázala, že voda pôsobí na metabolizmus, teda na to, koľko kalórií naše telo denne spáli. Vedci zistili, že vypitie niekoľkých pohárov vody (500 mililitrov) izbovej teploty (22 stupňov Celzia) zvyšuje o 30 percent metabolizmus ako u mužov, tak u žien. Zvýšenie nasleduje asi desať minút po vypití vody a dosahuje vrchol do 30 až 40 minút.

Zdroj: Getty Images

To však nie je všetko. Vedci pozorovali, že tento účinok má vypitie vody, ktorá má teplotu od 22 do 37 stupňov Celzia. Táto teplota je schopná spaľovať tuky u mužov a sacharidy u žien. Po vode sa chudne nielen preto, že máme brucho plné tekutiny a nemáme tak chuť na jedlo. Ale predovšetkým preto, lebo keď pijeme, uvádzame do chodu sériu metabolických mechanizmov – na prvom mieste termogenézu –, ktoré nám skutočne pomáhajú znižovať hmotnosť. Ak do našej diéty zaradíme najmenej osem pohárov vody denne a budeme trvalo vyvíjať fyzickú aktivitu, dostavia sa trvalé a viditeľné výsledky.

Zdroj: Getty Images

Aby sme urýchlili pozitívne účinky redukčnej diéty, zbavili sa toxínov a potlačili pocit hladu, je potrebné zaistiť správny prísun vody. Voda má drenážny účinok, pomáha eliminovať toxíny a vyvoláva pocit sýtosti. Vypitie dvoch pohárov vody pred raňajkami, obedom a večerou umožňuje dosiahnuť oveľa rýchlejšie pocit sýtosti pri jedle. Účinok je ešte výraznejší, ak pijeme vodu s bublinkami.