Junta v Burkine Faso prepustila humanitárnych pracovníkov väznených pre špionáž

ABIDJAN - Úrady afrického štátu Burkina Faso prepustili osem členov Medzinárodnej organizácie pre bezpečnosť mimovládnych organizácií (INSO), ktorí boli v októbri zadržaní na základe obvinení zo špionáže. Vzniesla ich voči nim vojenská junta, ktorá sa moci v Burkine Faso chopila v septembri 2022 prevratom. O prepustení humanitárnych pracovníkov informovala v piatok organizácia INSO s tým, že prepustení boli ešte koncom októbra, píše správa agentúry AFP.
Na slobodu sa dostali Čech, Francúz, Malijčan, Francúzka senegalského pôvodu a štyria burkinskí občania. Burkinské úrady tvrdili, že INSO zhromažďovala a zahraničným mocnostiam poskytovala citlivé bezpečnostné informácie o krajine a že jej zamestnanci naďalej pracujú - napriek tomu, že INSO bola v Burkine Faso zakázaná činnosť.
Burkinské úrady často potláčajú prejavy
AFP pripomenula, že burkinské úrady často potláčajú prejavy nesúhlas so svojou politikou, najmä v rámci občianskej spoločnosti a médií, a tvrdia, že ide o súčasť boja proti džihádistickému násiliu, ktoré sužuje krajinu už desaťročie. Koncom roka 2024 zrušil povolenie INSO pôsobiť na svojom území aj spojenec a sused Burkiny Faso - Niger, kde tiež vládne vojenská junta.