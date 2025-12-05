Piatok5. december 2025, meniny má Oto, zajtra Mikuláš, Nikolas

Komory poľnohospodárov V4 podpísali Tatranskú deklaráciu: Nesúhlasia s krokmi EK

Komory poľnohospodárov V4 podpísali Tatranskú deklaráciu, nesúhlasia s krokmi EK
Komory poľnohospodárov V4 podpísali Tatranskú deklaráciu, nesúhlasia s krokmi EK (Zdroj: TASR/Adriána Hudecová)
TASR

VYSOKÉ TATRY - Podpisom Tatranskej deklarácie zástupcovia poľnohospodárskych komôr krajín Vyšehradskej štvorky (V4) v piatok vyjadrili spoločný postoj a odmietnutie návrhov Európskej komisie (EK). Tie súvisia s avizovanými zmenami budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) a Viacročnom finančnom rámci Európskej únie (EÚ) na roky 2028 - 2034. Zároveň deklarovali, že sa 18. decembra zúčastnia veľkého protestu v Bruseli, ktorého sa zúčastní viac ako 10.000 európskych poľnohospodárov a potravinárov na stovkách strojov. Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Andrej Gajdoš po rokovaní s partnermi, vrátane Rakúska, upozornil, že návrhy EK sú rizikové a spoločne sa pokúsia zvrátiť útlm európskej produkcie potravín.

„Doterajšie korekcie návrhov komisie sú zanedbateľné a stabilitu európskemu poľnohospodárstvu neprinesú. Návrh potrebujeme doslova zhodiť zo stola a presvedčiť európskych politikov, aby začali konečne s nami rokovať,“ uviedol Gajdoš.

Do Bruselu pricestujú zástupcovia agrosektora

Do Bruselu pricestujú zástupcovia agrosektora z 25 členských krajín EÚ, aby upozornili na to, že návrhy EK z júla sú vzhľadom na klimatické, finančné a bezpečnostné riziká absolútne neakceptovateľné. Gajdoš vysvetlil, že najväčší problém predstavuje znížený rozpočet pre poľnohospodárstvo. Len pre SR ide o zníženie na úrovni jednej miliardy eur. Zároveň kritizujú stropovanie platieb na 100.000 eur na konečného užívateľa výhod, degresivitu platieb od 20.000 eur, zlúčenie 1. a 2. piliera SPP a vytvorenie takzvaného superfondu. Neprijateľný je podľa nich tiež návrh, aby poľnohospodári v dôchodkovom veku už nepoberali financie z niektorých doterajších podporných schém.

„Tlak európskych poľnohospodárov sa stupňuje v rozhodujúcej fáze tvorby rozpočtu a novej SPP. Má zásadný význam nielen pre producentov, ale aj pre európskych spotrebiteľov a konzumáciu zdravých a bezpečných potravín. Práve preto sa zapájame do najväčšieho poľnohospodárskeho protestu v Bruseli. Chceme, aby nás bolo dobre vidno a počuť, pretože práve 18. a 19. decembra sa uskutoční významný samit hláv štátov a vlád EÚ,“ zdôvodnil prezident Agrárnej komory ČR Jan Doležal. Zástupcovia poľnohospodárov tiež upozornili, že predsedníčka EK Ursula von der Leyenová má 20. decembra v Brazílii uzavrieť obchodnú dohodu s latinsko-americkým zoskupením Mercosur. Tým sa podľa nich ešte viac zvýši dovoz rizikových potravín.

Navrhované zmeny sú začiatkom konca SPP

Robert Nowak z Národnej rady poľnohospodárskych komôr Poľska upozornil, že navrhované zmeny sú začiatkom konca SPP, ktorá vznikla preto, aby sme Európe zabezpečili zdravé a dostupné potraviny. Generálny tajomník Združenia maďarských farmárskych organizácií Tibor Cseh podotkol, že za uplynulé desaťročie veľmi rýchlo rastie import z tretích krajín a túto situáciu zásadne zhoršuje aj súčasný návrh EÚ. „Je mimoriadne dôležitá spolupráca krajín V4, avšak v tomto boji ani sila V4 nie je postačujúca. Preto je veľmi dôležité, že sa protestu zúčastňujú všetky členské štáty. Zníženie podpory o 20 percent bude mať negatívne následky a bude znamenať, že sa zníži aj produkcia a stále viac produktov bude zo severnej Afriky, Južnej Ameriky či Ukrajiny,“ zdôraznil. Pripravovaný protest je štvrtým v tomto roku a organizujú ho európske organizácie COPA - COGECA a Valónska federácia poľnohospodárstva.

Viac o téme: PoľnohospodáriV4Tatranská deklarácia
