HOROR na dovolenke: V hoteli sa priamo pod hosťami PREPADLA podlaha! Evakuovať museli viac ako 150 ľudí

SANTA PONSA – Ostrov v Stredozemnom mori patrí medzi najkrajšie dovolenkové destinácie v Európe. I keď ešte nezačala letná sezóna, aj v tomto období je na Malorke ubytovaných množstvo turistov. Hostia jedného z hotelov však zažili šok. Pekné vystriedali strach a panika.
Vo štvrtok večer 9. apríla došlo na Malorke k strašnej udalosti, ktorá vydesila množstvo miestnych aj turistov. V hoteli Rey Don Jaime v Santa Ponsa niektorí hostia akurát večerali. V tom okamihu sa pod ich nohami prepadla podlaha. Informuje o tom Majorca Daily Bulletin.
Podávala sa neskorá večera
Incident sa odohral v čase 21:30. Z hotela čo najskôr evakuovali všetok personál aj hostí (približne 150), pretože nebolo jasné, prečo došlo k prepadnutiu podlahu a všetci sa začali obávať, že prepadnúť sa môžu aj jednotlivé poschodia.
Na mieste ošetrili privolaní lekári niekoľko hostí, no vážnejšie zranenia, ktoré by si vyžadovali presun do nemocnice, hlásené neboli. Po sociálnych sieťach kolujú aj fotky bezprostredne po incidente. Uprostred jedálne priamo pod niekoľkými stolmi je skutočne prepadnutá zem.
Možné problémy
Experti v spolupráci s hasičmi a polície Guardia Civil priamo na mieste posudzujú stabilnosť konštrukcie celej budovy. Podľa prvotných informácií mala byť podlaha už stará a jej výstuž nekvalitná.
Starosta Juan Antonio Amengual sa z miesta incidentu vyjadril pre miestne médiá nasledovne: "Stretli sme tu niekoľko turistov, ktorí na vlastnú žiadosť hotel opustili. Vo všeobecnosti je ale situácia pokojná. Počas nešťastia došlo len k menším zraneniam."