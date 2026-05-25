AKTUÁLNE Hrozivo vyzerajúca ZRÁŽKA kamióna s autom: Vozidlá sú v dezolátnom stave, cesta je neprejazdná!

KRAĽOVANY - Počas pondelňajšieho predpoludnia došlo na trase pri Kraľovanoch na severe Slovenska k desivej dopravnej nehode. Premávka je riadená policajtmi a evidentne čelový náraz spôsobil, že autá sú spredu na prvý pohľad úplne zošrotované.
O vážne vyzerajúcej dopravnej nehode informovala žilinská polícia na sociálnej sieti. "Aktuálne zasahujeme pri dopravnej nehode na ceste číslo I/70 v smere Kraľovany - Párnica, okr. Dolný Kubín," napísala polícia detaily.
Doprava stojí
Cesta je momentálne neprejazdná. "Žiadame o rešpektovanie pokynov zasahujúcich policajtov," dodali orgány zákona.
