Prehovoril Slovák žijúci na Tenerife: Nejde o prvý prípad, ľudia sa kúpali napriek výstrahám! Bráničku mal otvoriť rybár

MADRID – Štyria mŕtvi, z toho dvaja zo Slovenska. Oddych pri mori si vypýtal na španielskom ostrove Tenerife krutú daň. Turistov počas kúpania v prírodnom bazéne zmietla do mora obrovská vlna, nie všetkým sa už dalo pomôcť – štyria ľudia zomreli a ďalší skončili so zraneniami.
"Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky je v súvislosti s udalosťami na Tenerife informované o úmrtí dvoch občanov SR a zranení jedného občana SR. Náš zastupiteľský úrad v Madride je v kontakte s rodinou a poskytuje potrebnú konzulárnu asistenciu a súčinnosť. Vzhľadom na ochranu osobných údajov a absenciu súhlasu dotknutých osôb nemôžeme k prípadu poskytnúť bližšie informácie," potvrdilo v pondelok ministerstvo zahraničných vecí.
Podľa Slovákov, ktorí na ostrove žijú, nejde o prvý prípad, k podobnému incidentu došlo aj minulý mesiac, kedy zomrelo päť osôb. Informuje o tom portál noviny.sk.
Nešťastie sa odohralo v oblasti známej ako Los Gigantes, kde sa nachádzajú takzvané prírodné bazény. Ide o vybetónované nádrže pri pobreží, ktoré sú za bežných podmienok bezpečné.
Podľa administrátora skupiny Slováci a Česi na Tenerife Sefa Raclavského však v deň incidentu platilo výstražné varovanie na vysoké vlny, ktoré vydala kanárska vláda. Ako povedal pre portál, v oblasti sa očakávali dvojmetrové až trojmetrové vlny, pričom časovo sa varovanie prekrývalo s ukončujúcim sa prílivom, keď je hladina oceánu najvyššia. Vstup do lokality bol už v piatok uzavretý. „Je tam bránička, tabuľa v španielčine, nemčine aj angličtine. Ale bolo to zatvorené. Aj dnes ráno sa stalo to, že zase nejaký rybár tú bráničku otvoril a zóna bola opäť priechodná," vysvetlil.
Má ísť o dlhodobý problém napriek tomu, že miestna vláda úrady sa snažia zabezpečiť dovolenkárom bezpečnosť. Mnohí turisti však podľa neho informácie nevyhľadávajú, ignorujú obmedzenia alebo si neuvedomujú riziká miestnych podmienok.