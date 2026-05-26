Obavy o partnera slovenskej Miss: Známy pretekár skončil v nemocnici... Problémy so srdcom

BRATISLAVA - II. Vicemiss 2021 Jana Vozárová zažíva obavy a strach o priateľa, známeho pretekára Maťa Homolu. Toho museli náhle hospitalizovať v nemocnici.
Jana Vozárová sa do povedomia verejnosti dostala vďaka súťaži krásy Miss Slovensko. V roku 2021 bojovala o titul kráľovnej. Umiestnila sa spomedzi konkurencie na druhom mieste. Ako II. Vicemiss išla reprezentovať Slovensko na svetovú súťaž Miss Supranational. Otvorilo jej to dvere do sveta módy a na móla prestížnych značiek.
Pred časom sa jej meno v médiách skloňovalo hlavne kvôli jej novému vzťahu. Zbalila totiž známeho pretekára Maťa Homolu. Je to víťaz pretekov Majstrovstiev sveta FIA WTCR v Portugalsku a 2x Vicemajster Európy v pretekoch automobilov na okruhu FIA ETCC. Jeho otec, Jaro Homola, je 15-násobným Majstrom Slovenskej republiky v pretekoch automobilov do vrchu. Teraz však prežíva o partnera obrovský strach. Skončil totiž v nemocnici. S nepríjemnou situáciu sa podelila naprv na sociálnej sieti Jana a potom zverejnil status aj samotný pretekár.
„Už som vás informoval cez stories, ale keďže veľa z vás mi stále píše, tak teda tu je update môjho zdravotného stavu. V piatok som mal bolesti na hrudi, tak sme prišli na urgent a zistili mi myokartitídu (zápal srdcového svalu). Tak ma urýchlene hospitalizovali na JISke, kde budem pár dní a spravia nejaké ďalšie vyšetrenia. Zatiaľ všetky vyšetrenia nevykazujú znaky zhoršujúceho sa stavu, resp. väčšie ochromenie srdca, práve naopak, srdce vyzerá silné," podelil sa Homola na sociálnej sieti Facebook. „Takže teraz je dôležité to podchytiť a následne pokojovým režimom sa to postupne vráti do normálu," vysvetlil.
Na Facebooku sa začali šíriť domnienky či to náhodou nie je z očkovania. Homola to hneď vyvrátil. „Dôvodom zápalu bola črevná infekcia približne týždeň pred samotnou hospitalizáciou, ktorá pravdepodobne nebola dostatočne preliečená. Následne telo imunitnou reakciou „zaútočilo“ zápalom na srdce. Nebudem sa tu púšťať do polarizačných debát, no môžem všetkých ubezpečiť, že dohady v komentároch sú úplne bezpredmetné a mimo. Každý si z toho môže zobrať, čo chce," dodal.