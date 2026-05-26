Po tropických horúčavách príde studený front: Udrie silný vietor, ktorý potrápi Slovensko, TU hrozia búrky!

BRATISLAVA - Slovensko má pred sebou veľmi dynamický deň. Ešte pred príchodom studeného frontu u nás vyvrcholí prílev horúceho vzduchu od juhozápadu, ktorý prinesie najvyššie teploty tohto roka. Na juhu krajiny môže teplomer vystúpiť až na až +33 °C. V stredu už treba na niektorých miestach očakávať aj búrky.
Do našej oblasti stále prúdi veľmi teplý vzduch od juhozápadu, ktorý v utorok vyženie teploty na juhu až na +32 °C. Počas dňa bude ešte prevažne slnečno, najmä na juhu až letne horúco. Situácia sa začne meniť popoludní, keď sa od severu začne približovať studený front. Ten sa najskôr prejaví zosilňovaním vetra, ktorý môže krátkodobo dosahovať 13 až 20 m/s, ojedinele aj viac. Dnešok však ešte nebude o búrkach, ale skôr o horúčavách a postupne silnejúcom vetre.
Streda prinesie na Slovensko doteraz najteplejší deň tohto roka, kedy teploty vystúpia až na +33 °C. Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) preto vydali výstrahy prvého stupňa pre západné a južné okresy.
V tento deň už cez Slovensko prejde samotný studený front, ktorý prinesie výraznú zmenu počasia, upozorňuje iMeteo.sk. Vietor sa rozfúka na celom území a jeho nárazy môžu miestami prekročiť aj kritické hodnoty. Najvýraznejšie prejavy frontu sa očakávajú na severe Slovenska, kde budú vhodné podmienky na vznik búrok. Najvyššia pravdepodobnosť je na Orave, Liptove, Spiši a severovýchode pri hraniciach s Poľskom. Inde na Slovensku môže front priniesť prehánky, no búrky sa neočakávajú.
Búrky by nemali byť extrémne silné, no môžu byť sprevádzané nárazovým vetrom a krátkodobými zrážkami. Meteorológovia upozorňujú, že aj menej výrazné búrky sa neoplatí podceňovať. Za frontom začne od severu prúdiť chladnejší vzduch, čo na nejaký čas ukončí sériu tropických teplôt.