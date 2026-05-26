Iránski vyjednávači sa usilujú o uvoľnenie 24 miliárd zmrazených v zahraničí

TEHERÁN - Iránski vyjednávači sa v rámci rozhovorov so Spojenými štátmi o ukončení konfliktu usilujú podľa správy iránskej agentúry Tasním o uvoľnenie 24 miliárd dolárov zmrazených v zahraničí. Upozornila na to agentúra AFP.
„Zmrazené iránske aktíva majú byť uvoľnené počas rokovaní a táto suma sa podľa 14-bodového memoranda o porozumení odhaduje na 24 miliárd dolárov,“ citovala agentúra Tasním slová nemenovaného zdroja blízko rokovaciemu tímu. Približne polovica tejto sumy by mala byť k dispozícii ihneď po zverejnení memoranda, tvrdí zdroj.
Iránska agentúra o tom informovala deň po tom, čo iránska delegácia na čele s predsedom parlamentu Mohammadom Bákerom Kálíbáfom pricestovala do Kataru na rokovania s miestnymi predstaviteľmi o mierovej dohode s USA. Podľa Tasnímu je cieľom tejto návštevy okrem iného „dosiahnuť dohodu o splnení iránskych požiadaviek a spôsobe čerpania 12 miliárd dolárov v prvej fáze“. Hoci presná suma nie je zrejmá, iránske médiá odhadujú, že v zahraničných inštitúciách má Teherán zmrazených 100 až 123 miliárd dolárov.