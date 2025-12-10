Obeťou vĺn na Tenerife je aj nadaný mladík Adam: Preslávila ho netradičná vášeň! Zo slov tých, čo ho poznali, puká srdce

BRATISLAVA/MADRID - Stačila sekunda a život rodiny z obce pri Púchove sa prevrátil na ruby. Jej členovia boli totiž v zlom čase na zlom mieste - v nedeľu sa kúpali v prírodnom bazéne na ostrove Tenerife, keď ich spolu s ďalšími dovolenkármi zmietla obrovská vlna. Podľa medializovaných informácií je obeťami zo Slovenska žena a jej syn Adam, ktorý mal napriek nízkemu veku za sebou neobyčajný životný príbeh - jeho vášňou, pre ktorú sa stal aj známym - sa stali tradičné odevy. O tých iba nedávno so zanietením porozprával v rozsiahlej reportáži.
Informáciu, že obeťami tragédia na Tenerife sú aj dvaja Slováci ešte v pondelok potvrdil rezort zahraničných vecí. "Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky je v súvislosti s udalosťami na Tenerife informované o úmrtí dvoch občanov SR a zranení jedného občana SR. Náš zastupiteľský úrad v Madride je v kontakte s rodinou a poskytuje potrebnú konzulárnu asistenciu a súčinnosť. Vzhľadom na ochranu osobných údajov a absenciu súhlasu dotknutých osôb nemôžeme k prípadu poskytnúť bližšie informácie," uviedli.
Ako sa ukázalo, kúpanie v prírodnom bazéne sa stalo osudným pre matku a syna pochádzajúcich z obce pri Púchove. Dcéra mala skončiť so zraneniami. Upozornil na to portál tvnoviny.sk.
Ako uviedol Nový čas, nebohým mladíkom má byť známy výrobca krojov Adam. Ten pôvodne vyštudoval farmáciu, no vášeň pre ľudový odev ho priviedla aj k štúdiu etnológie. „Ja som pre neho vyšívala kroje. Zrovna v nedeľu 30. 11. bol u mňa pre výšivky," povedala pre denník žena, ktorá s ním spolupracovala. „Keď budete písať o Adamkovi, tak len to najlepšie. On bol úžasný človek. Dávala som mu výšivky a on dával starým krojom nový život," doplnila výšivkárka.
Na sociálnej sieti pribúdajú odkazy súvisiace s tragickou nehodou, ľudia, ktorí Adama poznali, na neho spomínajú v dobrom. Patrí k nim aj hudobník Štefan Štec. "Včera v noci som dostal správu, že Adam Staňo spolu s jeho mamičkou tragicky zahynuli na dovolenke," napísal. "Ja som Adama do leta 2025 registroval len na sociálnych sieťach, ako človeka, ktorý miluje ľudový odev v jeho pôvodnej kráse, má k nemu neobvyklú úctu a rešpekt. Keď som začal pripravovať galaprogram do Východnej, vedel som, že jednu časť chcem venovať svadobným krojom z celého Slovenska. A práve vtedy som dostal odporúčanie na Adama. Keď som mu zavolal a predstavil svoj plán, neváhal a povedal ´pripravím Ti všetky, ktoré mám v skrini, aj tie najstaršie, nech to vyzerá dobre´! Boli tam všetky, krásne, starodávne, niektoré kúsky z Adamovej zbierky aj storočné," spomína. "Po programe, keď ľudia už dávno boli doma, či na zábave pri stánkoch, Adam ešte odkladal a balil každú jednu súčiastku, aby sa nepoškodila, zachovala svoj tvar, presne tak, ako sa to niekedy robilo. Po generálke, ešte pred programom Ľudoví Ľudia utekal do šatne, tak mi len zakýval a povedal, že to bude dobré. Utekal pripravovať kroje a obliekať postupne mladuchy," pokračuje.
Adama ste podľa jeho slov na javisku nevideli, no bola tam jeho neúnavná práca a láska k ľudovému umeniu, ktoré miloval. "Adam, ďakujem. Len mi je žiaľ, že sme si aspoň chvíľku nemohli posedieť a tešiť sa z tej krásy. Vičnaja pamiať teba a mamičke.Pozostalým a rodine vyslovujem úprimnú sústrasť," dodal.
Len pred dvomi mesiacmi s mladým mužom zverejnila rozsiahlu reportáž aj STVR. Adam vtedy prezradil, že jeho cesta k tradičnej ľudovej kultúre sa začala v miestnom folklórnom súbore. „Ako som tancoval, tak ma to začalo čoraz viac a viac hlbšie zaujímať – kontexty ľudového tanca, hudby, ale hlavne som čoraz viac a viac začal skúmať tradičný ľudový odev,“ uviedol. Vo svojom výskume sa zameriaval na prvky ľudovej kultúry stredného Považia, osobitne Púchovskej doliny. O ľudovom odeve hovoril s bázňou a úctou a nevynechal ani malé detaily, ktorými sa jednotlivé tradičné odevy vyznačovali.
Za jedenásť rokov sa mu podarilo zozbierať množstvo vzácnych kúskov, hoci označenie „zberateľ“ však nemal rád. Časti tradičného odevu zbieral aj v zahraničí. "Takto sa mi podarilo získať vzácnu vyšívanú bielu svadobnú zásteru z Púchovskej doliny, ktorú som našiel až v Prahe. A podobne sa mi stalo, že som aj súčasť z Púchovskej doliny typu rukávce, zástery získal z Ameriky, zo Švajčiarska alebo z iných lokalít Českej republiky,“ prezradil mladý muž.
Okrem toho sa od ľudových majstrov naučil aj techniky, vďaka ktorým dokázal vyšiť a ušiť celý kroj. „Dokáže to tak nesmierne pohltiť, že je tomu človek schopný zasvätiť každý deň, takmer všetok voľný čas a neprestávať bádať,“ povedal. Vtedy ešte nikto netušil, že o niekoľko týždňov bude všetko inak a životná púť nadaného a obľúbeného mladíka tragicky skončí počas dovolenky pri mori.
K dramatickej udalosti došlo v nedeľu popoludní na prírodnom kúpalisku pod strmými útesmi Los Gigantes v oblasti Santiago del Teide. Silný príboj tam v jednom okamihu stiahol do mora niekoľko ľudí. Španielske záchranné zložky ešte v pondelok potvrdili, že si nešťastie vyžiadalo štyri obete na životoch a viacero zranených a niekoľko zranených. Jedna osoba bola nezvestná.