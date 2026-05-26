V Iráne popravili ženu odsúdenú za vraždu manžela: Vo väznici porodila dieťa

PARÍŽ/TEHERÁN - V Iráne popravili 28-ročnú ženu, ktorá bola obvinená z vraždy svojho manžela a vo väznici porodila dieťa. Podľa agentúry AFP o tom v utorok informovali viaceré ľudskoprávne organizácie. K poprave obesením podľa nich došlo 20. mája v meste Ardabíl na severozápade krajiny.
Iránske médiá o poprave neinformovali. Ľudskoprávne organizácie uviedli, že ženu zadržali pred tromi rokmi pre podozrenie z vraždy svojho manžela, na ktorú údajne použila tabletky na spanie. V čase zatknutia bola tehotná. Dieťa, ktoré má teraz dva roky, porodila vo väzení. AFP dodala, že mladá žena pred popravou požiadala svoju matku, aby sa o dieťa postarala. Ľudskoprávne organizácie Iran Human Rights a Hengaw uviedli, že táto mladá matka bola už šiestou ženou popravenou tento rok v Iráne, ktorý ročne vykonáva viac popráv než ktorákoľvek iná krajina okrem Číny.
Zo správy Iran Human Rights z tohto roka vyplýva, že vlani v islamskej republike popravili najmenej 48 žien, pričom 21 z nich odsúdili na smrť za vraždu manželov alebo snúbencov. Mimovládne organizácie tiež tvrdia, že v niektorých prípadoch išlo o mužov, s ktorými boli ženy v príbuzenskom vzťahu ešte pred uzavretím manželstva. Zároveň dodávajú, že ženy si nemohli dovoliť zaplatiť finančné odškodnenie rodine obete, ktoré môže v Iráne zabrániť vykonaniu popravy.
V apríli prezident USA Donald Trump upozornil na prípady ôsmich iránskych žien údajne čakajúcich na vykonanie trestu smrti. Na sociálnej sieti vtedy zdieľal príspevok z platformy X tvrdiaci, že týmto ženám hrozí obesenie. Aktivisti neskôr uviedli, že niektorým ženám z fotografií zdieľaných Trumpom trest smrti ani nehrozil alebo už boli z väzenia prepustené. Agentúra Human Rights Activists News Agency v pondelok informovala, že iránsky najvyšší súd zrušil rozsudok smrti nad jednou zo žien, Bítou Hemmatíovou, súdenou v prípade súvisiacom s protivládnymi protestmi z januára 2026.