Utorok26. máj 2026

Exposlanec Dominik Feri si odsedel dve tretiny trestu za znásilnenie: Súd rozhodol o jeho prepustení

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Profimedia.sk)
TASR

PRAHA - Okresný súd v českých Tepliciach v utorok vyhovel žiadosti exposlanca Dominika Feriho na podmienečné prepustenie. Vo väzení si odsedel dve tretiny z trojročného trestu za znásilnenie, informuje portál Novinky.cz.

Feri žiadosť o podmienečné prepustenie zdôvodnil tým, že vždy viedol riadny život a ak ho súd prepustí, bude ho viesť aj naďalej. „Je to pre mňa zvyk, ktorý nehodlám meniť,“ uisťoval sudcu. Podľa vlastných slov sa vo väzení choval vzorne. „Teraz mám iné životné priority a ambície ako v čase, keď malo ku skutkom dôjsť,“ poznamenal.

Štátny zástupca Ondřej Langr navrhol súdu vyhovieť Feriho žiadosti. Rovnaký názor mala aj väzenská psychologička, podľa ktorej je osobnosť odsúdeného vyrovnaná, a neodporúča jeho ďalší pobyt za mrežami. Feri podľa jej slov nie je pre spoločnosť nebezpečný a podobný názor mala aj jeho advokátka. Naopak zástupca zmocnenkyne poškodených uviedol, že jeho polepšenie sa nepreukázalo.

V novembri 2023 súd bývalého poslanca za TOP 09 odsúdil na tri roky nepodmienečne za dve znásilnenia a jeden pokus oň. Feri do väzenia nastúpil v máji 2024 a jeho opakované pokusy o podmienečné prepustenie boli doteraz neúspešné.

