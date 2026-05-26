Herecký krst ohňom: Syn Richarda Gerea v najerotickejšej scéne sezóny! Internet šalie

LOS ANGELES - Keď sa v tretej sérii Euphoria objavil Homer Gere, fanúšikovia zostali v šoku. Nielen preto, že ide o syna legendárneho Richarda Gerea, ale aj kvôli tomu, ako sebavedomo zvládol svoju vôbec prvú veľkú televíznu úlohu — a rovno po boku sexsymbolu Sydney Sweeney.
Homer James Jigme Gere si v seriáli zahral postavu Dylana Reida, televíznu hviezdu a influencera, ktorý sa zapletie s Cassie Howard. Ich spoločná línia vyvrcholila v explicitnej scéne, ktorá okamžite zaplavila sociálne siete a stala sa jedným z najvirálnejších momentov sezóny. Pre Gerea ide o prvú výraznú televíznu úlohu. A hoci herecký krst ohňom v podobe intímnych scén by mnohých nováčikov položil, jeho výkon pôsobil podľa reakcií divákov prekvapivo sebavedomo.
Internet riešil najmä to, že nepôsobil strnulo a dokázal držať krok s intenzitou, ktorou je seriál známy. Podľa dostupných informácií sa Homer Gere objaví len v niekoľkých epizódach tretej série – približne v štyroch dieloch, kde jeho postava funguje ako katalyzátor dejovej línie Cassie. Nejde teda o dlhodobú hlavnú postavu, ale skôr o výrazný vedľajší "výbuch", ktorý posunie dej dopredu.
Divácke reakcie boli okamžité. Časť publika riešila najmä kontroverzný obsah scény, iní sa sústredili na to, že seriál opäť posúva hranice televíznej sexuality. V diskusiách sa však opakovalo aj meno Gere. Mnohí ho označili za „príjemné prekvapenie“ a nie len ďalšieho herca zo známeho hereckého klanu. Na sociálnych sieťach sa dokonca rozoberala jeho podobnosť s otcom a prirodzený prejav pred kamerou, čo je pri prvom väčšom projekte vždy kľúčové.
Homer Gere dlhodobo žil mimo hollywoodskeho hluku. Vyrastal v New Yorku, študoval a k herectvu sa dostal až relatívne nedávno cez menšie projekty. V rozhovoroch priznáva, že jeho otec mu nedáva konkrétne herecké rady, skôr ho učí, ako zvládať tlak a zostať nohami na zemi. To naznačuje, že jeho vstup do Euphoria nie je náhoda, ale skôr opatrný začiatok možnej kariéry.
