MIMORIADNE Poplach v Litve: Obyvatelia majú ísť do krytov

VILNIUS - Litva zažila nezvyčajné bezpečnostné opatrenia. Po zachytení objektu pripomínajúceho bezpilotné lietadlo pri hraniciach krajiny úrady vyhlásili pohotovosť, aktivovali letectvo NATO a do krytov sa presunuli aj najvyšší predstavitelia štátu.
Stredajšie ráno prinieslo v Litve napäté chvíle. Armáda a bezpečnostné zložky spustili preventívne opatrenia po tom, čo radary zaznamenali objekt vykazujúci znaky bezpilotného lietadla v blízkosti štátnych hraníc.
Podľa litovskej verejnoprávnej stanice LRT situácia vyvolala okamžitú reakciu ozbrojených síl vrátane aktivácie misie NATO Baltic Air Policing, ktorá dohliada na ochranu vzdušného priestoru pobaltských krajín.
Najskôr žltá pohotovosť, potom červený stupeň
Prvé varovania smerovali k obyvateľom okresov Ignalina, Utena, Švenčionys a Zarasai. V týchto oblastiach bol vyhlásený žltý stupeň pohotovosti.
Situácia sa však následne vyostrila. Vo Vilniuskom kraji úrady prešli na červený stupeň ohrozenia a obyvateľov vyzvali, aby bezodkladne vyhľadali kryty.
„Dôvodom varovania je radarový signál vykazujúci charakteristiky typické pre bezpilotné lietadlá. Aktivita bola zaznamenaná v blízkosti litovských hraníc. Bola aktivovaná misia vzdušnej polície NATO Baltic Air Policing,“ uviedla litovská armáda podľa LRT.
Prezidenta aj poslancov poslali do krytov
Mimoriadne opatrenia sa netýkali iba verejnosti. Bezpečnostné zložky presunuli do krytu aj litovského prezidenta Gitanas Nausėda a zamestnancov prezidentskej kancelárie.
Podobné pokyny dostali aj ďalší vysokí predstavitelia štátu vrátane poslancov.
V budove parlamentu sa podľa LRT ozvalo hlásenie: „Pozor, pozor, z dôvodu hrozby leteckého útoku žiadame všetky osoby nachádzajúce sa v budove, aby sa presunuli do najbližšieho krytu.“
Obyvatelia dostali presné pokyny
Úrady zároveň zverejnili odporúčania pre prípad možného útoku. Ľuďom odporučili, aby si pripravili lieky, hygienické potreby, rádio a ďalšie nevyhnutné veci.
Ak sa niekto nachádzal vonku, mal okamžite vyhľadať úkryt a vyhnúť sa pohybu na otvorených priestranstvách.
Pre tých, ktorí zostali doma, bezpečnostné odporúčania zahŕňali zalepenie okien lepiacou páskou a zdržiavanie sa mimo miestností s oknami.
Litovská polícia zdôraznila, že podobné opatrenia predstavujú štandardný preventívny postup. Podľa portálu LT72 však takéto varovanie vydáva ministerstvo obrany iba v prípade, keď existuje bezprostredná hrozba nepriateľského útoku.
Situácia sa postupne upokojila
Krátko po 10. hodine dopoludnia armáda oznámila, že bezprostredné nebezpečenstvo pre Vilniuský kraj pominulo.
„Nebezpečenstvo leteckého útoku vo Vilniuskom kraji bolo zrušené. Obyvatelia sa môžu vrátiť k bežným aktivitám,“ uviedli ozbrojené sily.
Vo Vilniuskom kraji sa tak pohotovosť vrátila na najnižší – biely – stupeň.
Žlté varovanie však naďalej zostalo v platnosti v okrese Alytus, kde armáda pokračovala v monitorovaní situácie.
Do akcie išlo aj NATO
Litva v reakcii na incident aktivovala misiu Baltic Air Policing. Tá zasahovala už deň predtým aj nad Estónskom.
Podľa informácií zverejnených LRT tam pilot rumunskej stíhačky F-16 zostrelil ukrajinský dron, ktorý sa nachádzal vo vzdušnom priestore monitorovanom aliančnými silami.
Pôvod objektu, ktorý vyvolal poplach v Litve, úrady zatiaľ oficiálne neoznámili. Vyšetrovanie pokračuje.