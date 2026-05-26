Výstavba nemocnice v Prešove bude pokračovať a bude dokončená, uviedol premiér

PREŠOV - Výstavba novej nemocnice v Prešove bude pokračovať a bude dokončená. Vyhlásil to v utorok premiér SR Robert Fico (Smer-SD) po kontrole stavby. Deklaroval, že nemocnica bude dostavaná v auguste 2027 a v marci 2028 by mohla byť v skúšobnej prevádzke. Predseda vlády informoval, že od 1. júna bude nemocnicu stavať nové konzorcium Tím Slovensko. Chyby, ktoré sa na stavbe objavili, označil za štandardný technický problém a podľa jeho slov budú opravené „za chodu“. Výstavba sa podľa jeho slov omešká len o pár týždňov či mesiacov.
Kaliňák: Stavebný dozor pri výstavbe nemocnice v Prešove nezlyhal
Stavebný dozor pri výstavbe novej nemocnice v Prešove nezlyhal, včas reagoval na nekvalitnú prácu. Po návšteve staveniska to vyhlásil minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). Spresnil, že problémové stĺpy na stavbe, ktoré sa nedajú opraviť, odstránia. Iné opravia. Kaliňák informoval aj o výstavbe novej nemocnice v bratislavských Vajnoroch, kde sú momentálne výkopové práce a na jeseň by sa podľa jeho slov mala začať betonáž.
