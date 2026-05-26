Do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska pribudlo sedem nových prvkov

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Slovenský ľudový umelecký kolektív a Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru zorganizovali v priestoroch Divadla SĽUK v Bratislave slávnostné vyhlásenie prvkov zapísaných do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Na slávnostnom podujatí, ktoré sa konalo v pondelok 25. mája 2026, sa zúčastnila aj ministerka kultúry Slovenskej republiky Martina Šimkovičová.
Počas slávnostného podujatia bolo do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska zapísaných sedem nových prvkov: Brhlovské podlievané buchty, Chorovod Omilienci z Važca, Paličkovaná čipka zo Španej Doliny, Výšivka z Nitrianskeho Pravna a okolia, Forbaský turoň, Splav dreva vo vodnom žľabe Rakytovo a Pozdišovské hrnčiarstvo.
Ministerka kultúry vo svojom príhovore zdôraznila, že Slovensko je bohaté na tradície, zvyky, remeslá, hudbu, spev a jedinečné prejavy ľudovej kultúry, ktoré sa dedili z generácie na generáciu a tvoria dôležitú súčasť národnej identity. Uviedla, že práve v tradičnej kultúre sa ukrýva história, hodnoty a odkaz našich predkov, ktoré je potrebné zachovávať aj pre budúce generácie.
„Dnešný zápis nie je len formálnym aktom či ocenením. Je predovšetkým poďakovaním všetkým ľuďom, ktorí sa s láskou a odhodlaním venujú uchovávaniu tradícií a odovzdávajú ich ďalším generáciám. Vďaka ich práci, trpezlivosti a nadšeniu zostáva naše kultúrne dedičstvo živé,“ uviedla ministerka kultúry Martina Šimkovičová.
Zároveň ocenila všetky projekty a aktivity, ktoré prispievajú k ochrane a rozvoju kultúrneho dedičstva Slovenska, a poďakovala predkladateľom, odborníkom aj nositeľom tradícií, ktorí sa dlhodobo venujú zachovávaniu nehmotného kultúrneho dedičstva v jednotlivých regiónoch Slovenska.
Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska predstavuje významný nástroj ochrany a podpory tradičných prejavov kultúry, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou identity Slovenska a jeho regiónov.