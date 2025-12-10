Slovenská rodina na Tenerife prežila peklo: Zomreli matka a syn, dcéra je zranená

MADRID - Pokojná dovolenka sa v priebehu chvíľ zmenila na nepredstaviteľnú drámu. Tragédia na ostrove Tenerife pripravila o život dvoch slovenských občanov, ďalší člen rodiny bojuje so zraneniami.
Vlna, ktorá zmenila všetko
K dramatickej udalosti došlo v nedeľu popoludní na prírodnom kúpalisku pod strmými útesmi Los Gigantes v oblasti Santiago del Teide. Silný príboj tam v jednom okamihu stiahol do mora niekoľko ľudí. Španielske záchranné zložky potvrdili, že si nešťastie vyžiadalo štyri obete na životoch a viacero zranených.
Medzi obeťami sú aj dvaja Slováci – matka a jej syn pochádzajúci zo západného Slovenska. Zranená bola aj dcéra zosnulej ženy, ktorá utrpela vážne zranenia.
Smútok doma na Slovensku
Správa o tragédii hlboko zasiahla obec, z ktorej rodina pochádzala. Miestni obyvateľia hovoria o žene, ktorá sa v dedine narodila a bola medzi ľuďmi známa ako skromná a pracovitá. Jej deti mali v komunite dobré meno a boli považované za mimoriadne slušné, uvádza server TVNOVINY.sk.
Zosnulý chlapec patril medzi výrazné talenty. V škole dosahoval výborné výsledky a vo voľnom čase sa intenzívne venoval tancu. Podľa ľudí z okolia mal pred sebou veľkú budúcnosť.
Podľa dostupných informácií ide o rodinu bývalého starostu susednej obce, čo tragédii dodáva ďalší rozmer – zasiahla nielen jednu rodinu, ale celé širšie okolie.
Štát potvrdil obete, pomoc pokračuje
Úmrtie dvoch občanov Slovenskej republiky a zranenie tretej osoby potvrdilo Ministerstvo zahraničných vecí SR. Slovenský zastupiteľský úrad v Madride je v kontakte s pozostalými a poskytuje im konzulárnu asistenciu.
Prípad naďalej vyšetrujú miestne orgány, ktoré upozorňujú, že prírodné kúpaliská v oblasti Los Gigantes môžu byť mimoriadne nebezpečné najmä pri zhoršených podmienkach na mori.