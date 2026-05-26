Škandalózny farmár Barón v problémoch: Polícia ho obvinila z podvodu! Hrozí mu 10 rokov

BRATISLAVA - Imrich Barón Štefaník si poriadne zavaril. Podľa polície mal od viacerých ľudí v priebehu rokov vylákať viac ako 130-tisíc eur. Hrozí mu až 10 rokov!
Imrich Barón Štefaník čelí vážnym problémom. Polícia ho obvinila v súvislosti s podozrením z rozsiahlej podvodnej činnosti, ktorá mala podľa vyšetrovateľov prebiehať počas viacerých rokov a spôsobiť značnú finančnú škodu viacerým poškodeným osobám. „Vyšetrovateľ druhého bratislavského okresu vzniesol obvinenie 40-ročnému I. Š. z Bratislavy pre pokračovací zločin podvodu v súbehu s prečinom sprenevery, ktorých sa mal dopustiť v období od roka 2023 až do roku 2025, viacerými skutkami na škodu viacerých poškodených,” znie oficiálne stanovisko Oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave.
Informáciu, že ide práve o Baróna, priniesol portál noviny.sk. Podľa doterajších zistení polície mal obvinený systematicky získavať finančné prostriedky od viacerých osôb pod rôznymi zámienkami. Poškodených mal presviedčať, aby mu zverili peniaze na údajne výhodné investície, športové stávkové poradenstvo, sprostredkovanie pôžičiek či zabezpečenie kúpy motorového vozidla. Vyšetrovateľom mal byť jeho postup charakteristický dlhodobým budovaním dôvery a prezentovaním ponúk, ktoré mali pôsobiť ako bezpečné a výnosné finančné príležitosti.
„Poškodeným mal poskytovať nepravdivé informácie o garantovaných výhrach, výhodných investíciách a návratnosti vložených finančných prostriedkov, pričom v niektorých prípadoch mal svoju dôveryhodnosť podporovať aj predkladaním rôznych dokumentov či uzatváraním zmlúv. V ďalšom prípade si mal prisvojiť finančné prostriedky, ktoré mu boli zverené na kúpu motorového vozidla, pričom kúpu vozidla nesprostredkoval a peniaze poškodenému nevrátil,” informuje ďalej Oddelenie komunikácie.
Podľa polície takýmto konaním vznikla poškodeným celková škoda presahujúca 130-tisíc eur. Prípad je aktuálne vo fáze vyšetrovania a o vine či nevine obvineného definitívne rozhodne až súd. Ak by sa však jeho vina v súdnom konaní preukázala, za uvedené skutky mu hrozí trest odňatia slobody až na desať rokov.