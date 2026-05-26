Z trhu sťahujú dojčenské vody najznámejšej slovenskej značky! Problémové sú viaceré ŠARŽE

BRATISLAVA - Zo slovenského trhu sťahujú dojčenskú vodu Zlatíčko a dojčenskú vodu Saguaro. Informuje o tom Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) Slovenskej republiky.
Spoločnosť BUDIŠ, a.s. oznámila Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, že pristúpila k stiahnutiu výrobku "Zlatíčko - pramenitá voda, vhodná na prípravu stravy pre dojčatá, šarža L5100327". Približujú, že laboratórnou analýzou vykonanou na základe podnetu spotrebiteľa bol zistený obsah 0,1 ml/l jablčného octu z dôvodu nefunkčnej spätnej klapky na technológii, čo viedlo k zmene senzorických vlastností výrobku.
Spoločnosť okrem toho prijala dobrovoľné opatrenia na stiahnutie ďalších výrobkov z trhu:
- Zlatíčko dojčenská voda nesýtená 2l - šarža 5060527, DMT 06. 05. 2027, EAN 8586000055995;
- Saguaro dojčenská voda nesýtená 1,5l - šarža 5280427, DMT 28. 04. 2027, EAN 4056489528722.
Dôvodom ich stiahnutia je prekročenie maximálneho limitu kultivovateľných mikroorganizmov pri teplote 22 °C a 37 °C.
ÚVZ SR vyzýva problémové šarže nekonzumovať
Úrad verejného zdravotníctva SR v tejto súvislosti informuje, v spolupráci s príslušnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva overujú stiahnutie vyššie uvedených výrobkov z trhu v Slovenskej republike.
"Keďže sa uvedené výrobky ešte môžu nachádzať na trhu v SR, odporúčame spotrebiteľom, aby tieto výrobky nekupovali, už zakúpené výrobky nepoužívali a prípadne ich vrátili späť do miesta predaja," vyzýva ÚVZ SR, ktorý neodporúča ďalej používať uvedené šarže výrobkov na konzumáciu a prípravu stravy pre dojčatá.