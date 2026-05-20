EXKLUZÍVNE Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok je v nemocnici! Absolvoval OPERÁCIU

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
BRATISLAVA - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) podľa našich informácií absolvoval v stredu operáciu v jednej z bratislavských nemocníc.
To, že Matúš Šutaj Eštok musel podstúpiť operáciu, pre Topky.sk potvrdil hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann. Šéf rezortu vnútra mal dlhodobo zdravotné problémy s chrbtom, ktoré ho dlhší čas obmedzovali nielen pri výkone pracovných povinností, ale aj v bežnom živote.
"Môžeme potvrdiť, že dnes absolvoval úspešný operačný zákrok. Pán minister sa cíti dobre, najbližšie dni bude potrebovať na rekonvalescenciu a zotavenie," uviedol Neumann. Dodal, že hneď ako to dovolí jeho zdravotný stav, vráti sa k svojmu pracovnému programu v plnom nasadení.