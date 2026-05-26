Náhly kolaps Ivy Janžurovej: Dramatický prevoz do nemocnice!

PRAHA - Fanúšikovia legendárnej herečky Ivy Janžurovej (85) ostali v šoku. Len krátko po veľkolepých oslavách jej jubilea prišli dramatické správy – obľúbenú českú herečku museli priamo zo Stavovského divadla previezť do nemocnice! Dôvodom sú vážne zdravotné komplikácie spojené so zápalom pľúc
Janžurová skončila v pražskej Nemocnici Na Homolce, kde sa lieči zo zápalu pľúc. Pod dohľadom lekárov momentálne oddychuje a naberá nové sily. Podľa českých médií sa pod jej zdravotný stav mohol podpísať aj náročný program okolo osláv 85. narodenín, po ktorých ešte absolvovala krst knihy.
Herečka sa pritom svojho milovaného publika nechcela vzdať ani napriek tomu, že jej už od rána nebolo dobre. Zdravotné problémy sa však postupne zhoršovali a vedenie Národného divadla začalo mať o svoju hviezdu obavy. Nakoniec preto zavolali záchranku, ktorá Janžurovú odviezla do nemocnice.
Do celej situácie vniesla viac svetla dcéra Sabina Remundová. Tá na sociálnej sieti opísala, ako vyzerali posledné dni okolo hospitalizácie jej mamy. „Do nemocnice pri predchádzajúcej hospitalizácii odviezla mamičku moja dcéra Adina, ja som sa urgentne ponáhľala hrať popoludňajšie predstavenie a sestra bola ďaleko,“ prezradila.
Zároveň odmietla dohady, že by Janžurová hazardovala so svojím zdravím alebo odišla z nemocnice proti odporúčaniam lekárov. Podľa Sabiny sa herečka počas všetkých troch predstavení okolo osláv cítila dobre a bola pri sile. Fanúšikov však najviac potešila správa o jej aktuálnom stave. „Mamička sa zlepšuje!“ odkázala Sabina a poďakovala lekárom, zdravotným sestrám aj celej rodine za podporu v náročných chvíľach.
