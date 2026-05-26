Gašpar vyhodil Hlinu z pléna: BIZÁR Nevhodná nášivka na saku? Poslanec ho nechal v sále, sú v ňom aj kľúče od auta!

BRATISLAVA - V utorok 26. mája nastal na rokovaní 52. schôdze Národnej rady SR bizarný moment. Už skôr sa sociálnymi sieťami prehnala správa o tom, že sa bude aktualizovať rokovací poriadok, čo využil poslanec SaS Alojz Hlina na to, aby si na oblek vyobrazil nášivkou nápis "Smer Mafia Nechceme". Napriek tomu, že s týmto oblekom sedel na rokovaní parlamentu, až po nejakom čase ho sám od seba predsedajúci schôdze Tibor Gašpar zo sály vykázal. Hlina hovorí o bezprecedentnom kroku a sťažoval sa aj novinárom.
VIDEO Tibor Gašpar uprostred vystúpenia Ondreja Dostála vykázal zo sály Alojza Hlinu:
Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) označil Hlinovu nášivku za porušenie rokovacieho poriadku. Hlina však tvrdí, že bol vykázaný bez toho, aby čokoľvek urobil. Zo záznamu vysielania Národnej rady SR je zrejmé, že Gašpar pristúpil k vykázaniu poslanca uprostred vystúpenia poslanca SaS Ondreja Dostála, ktorý paradoxne práve diskutoval k novele rokovacieho poriadku.
Hlina sa dobrovoľne odobral preč len v košeli
"Porušujete rokovací poriadok v zmysle paragrafu 9a máte mať na sebe formálny odev, na ktorom nie sú urážlivé nápisy. Vy ich tam máte. Tak vás zatiaľ neoficiálne žiadam, aby ste si zjednali nápravu alebo aspoň prekryli tento nápis," vyzval najskôr prvou výzvou Gašpar Hlinu. Ten však na žiadnu z nich nereagoval, a tak Gašpar pristúpil k úplnému vykázaniu Hlinu zo sály, pričom ten sa dobrovoľne zdvihol a odišiel preč. Sako, na ktorom nápis bol, však nechal na stoličke a len v košeli sa zveril novinárom.
Hlinovo sako však medzitým zostalo v rokovacej sále, čo spôsobilo vtipný moment. Politik si totiž uvedomil, že si v ňom zabudol kľúče. Kritizoval však postup vedenia parlamentu. Odľahčene však poznamenal, že pre kľúče od auta v saku sa zrejme nebude vedieť dostať domov. "Ja môžem dostať sankciu, ale za niečo, čo som porušil. (...) Nemôže svojvoľne ma niekto vylúčiť zo sály, ako poslanca, a povie, že mám na sebe hanlivý nápis," povedal Hlina.
VIDEO Vyjadrenie poslanca Alojza Hlinu po vykázaní z rokovacej sály:
Nie je to fér a nie je to spravodlivé, posťažoval sa
Hlina tiež spochybnil, na základe čoho by mohol byť sankcionovaný a kto o tom môže rozhodnúť. "Čiže čo to je? To tu teraz sú nejaké tribunály? Čiže to bude nejaký ľudový tribunál a zasadne?" pýtal sa. Za hanlivý nepovažuje ani samotný odkaz na nášivke. "Preboha, čo je hanlivé na nápise "Smer mafia nechceme"? Nech mi to niekto vysvetlí a navrhnem ho na Nobelovú cenu," dodal Hlina. "Naschvál som si dal tú prácu. Neexistuje v tom novom rokovacom poriadku ustanovenie, ktoré by som porušil" poznamenal poslanec Alojz Hlina s tým, že celý postup voči nemu považuje za nefér a nespravodlivý.
Musím niekoho poslať po kľúče od auta, zasmial sa poslanec
Poslanec si práve pri debate s novinármi uvedomil, že v saku mal okrem súkromných vecí aj kľúče od auta. "Dúfam, že mi tam to sako nechajú, teraz neviem, či bude vykazovať moje sako. Lebo viete, ja som bol vykázaný. Sako som si tam nechal. Teraz som vlastne zistil, že keď ma vykázal, že som si tam nechal kľúče od auta. Tak teraz neviem, či si môžem ísť pre tie kľúče od auta, alebo sa musím s niekym poradiť. Lebo si chcem zobrať kľúče, možno tam niekoho z kolegov pošlem," usmieval sa Hlina s tým, že rovnako oblečený chce prísť aj na zajtrajšie rokovanie parlamentu v stredu 27. mája.
"Ak mi siahnu na peniaze, budem sa brániť," povedal k jeho účasti a mzde za účasť (respektíve neúčasť) v parlamente.
Hlina sa s "vynoveným" sakom pochválil na sociálnej sieti len deň pred začiatkom schôdze. Toto sako medzitým ostalo visieť na stoličke a k tomuto incidentu zvolal samotný gašpar poslanecké grémium. Vystupujúci poslanec Dostál sa neskôr pousmial nad tým, že je vraj symbolické, že k niečomu takému prišlo práve v momente, keď vystupoval k téme novelizácie rokovacieho poriadku.