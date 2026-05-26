Brno hlási medicínsky míľnik: Lekári prvýkrát využili pri odsatí zrazeniny mimotelovú filtráciu krvi

BRNO - Lekári z brnianskeho Centra kardiovaskulárnej a transplantačnej chirurgie (CKTCH) vykonali v apríli žene trombaspiráciu a prvýkrát pri tom využili mimotelovú filtráciu krvi. Pri zákroku odsáli krvnú zrazeninu zo srdcovej siene pomocou špeciálneho katétra zavedeného cez injekciu do triesla. Krvnú zrazeninu zachytili na filtri a prefiltrovanú krv potom vracali pacientke do tela cez katéter zavedený do druhého triesla, opísal ČTK zákrok vedúci lekár intervenčnej kardiológie Jiří Sikora, ktorý operáciu viedol.
Trombaspirácia je jednou z ciest, ako krvné zrazeniny zo srdcových dutín odstraňovať. Zákrok trvá 30 až 60 minút. Podľa polohy zrazeniny lekári urobia injekciu do triesla alebo krčnej žily a zavedú katéter s priemerom asi 8,5 milimetra. Pomocou zobrazovacích metód, napríklad röntgenu a ultrazvuku, sa dostanú až k zrazenine, už potom odsajú. Pre pacientov môže byť tento postup často bezpečnejší ako operácia s otvoreným hrudníkom. Na odsávanie zrazenín z ciev využívajú lekári podľa Sikoru podobný postup už mnoho rokov, novinkou pre nich však bolo využitie mimotelovej filtrácie krvi.
Postup je vhodný, keď lekári odsávajú veľkú zrazeninu a s ňou aj veľký objem nezrazenej krvi. Do operácie sa muselo zapojiť hneď niekoľko profesií. Dôležitú úlohu pri zákroku mal perfúziológ, ktorý ovládal špeciálnu pumpu na odsávanie a filtráciu krvi. "Sú tam aj kardiochirurgovia, aby sme boli pokrytí, keby sa žilový vstup na záver výkonu nepodarilo uzavrieť alebo keby bolo treba previesť zákrok na otvorenú kardiochirurgickú operáciu," povedal Sikora.
Pre lekárov zákrok nie je väčšinou nijako zložitý. "Tento prístup používame aj pri iných postupoch. Ak je lekár naň zvyknutý, nepredstavuje to pre neho žiadny problém, "podotkol Sikora. Pripomenul, že zákrok je vhodný pre pacientov, ktorí majú čisto len krvnú zrazeninu v srdcových oddieloch a nemajú ďalšie ochorenia, kvôli ktorým by sa musela robiť otvorená operácia alebo iný súčasný výkon.
Rekonvalescencia pacientov po operácii býva väčšinou rýchla. "Potrebujeme, aby pacient do druhého dňa vydržal ležať so záťažou v triesle, aby sa miesto vpichu nerozkrvácalo. Na druhý deň už môže rehabilitovať a počas troch štyroch dní môže ísť do domáceho ošetrenia, "uviedol lekár. Doplnil, že rizikovými faktormi pre vznik krvných zrazenín je napríklad dlhodobé zavedenie vnútrožilovej kanyly alebo stavy zvyšujúce zrážanlivosť krvi, ako sú napríklad chronické zápaly.