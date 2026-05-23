Nastal obrovský POPLACH: Evakuovať museli cez 40-tisíc ľudí, hrozí masívna explózia nádrže!

LOS ANGELES - Úrady v južnej Kalifornii sa od piatka snažia zabrániť výbuchu zásobnej nádrže, z ktorej uniká nebezpečná chemikália používaná na výrobu plastových dielov, píše agentúra AP. Úrady zatiaľ v oblasti evakuovali približne 40-tisíc ľudí.
"Tá vec zlyhá a my nevieme kedy. Robíme, čo môžeme, aby sme zistili, ako tomu môžeme zabrániť," povedal podľa AP Craig Covey, šéf hasičského zboru v okrese Orange County.
Teplota urobila svoje
V závode na výrobu plastov pre letecký priemysel v meste Garden Grove sa vo štvrtok prehriala skladovacia nádrž obsahujúca až 26 500 litrov metylmetakrylátu a začala do ovzdušia vypúšťať výpary, uviedli hasiči.
Nádrž by mohla prasknúť a chemikália môže explodovať, varoval Covey. Úrady nariadili obyvateľom Garden Grove, aby opustili svoje domovy. V piatok rozšírili evakuačné príkazy aj na niektorých obyvateľov piatich ďalších miest v Orange County.
Garden Grove leží asi 60 kilometrov južne od centra Los Angeles a menej než 1,6 kilometra od dvoch zábavných parkov Disneylandu, na ktoré sa v piatok evakuačné príkazy nevzťahovali.