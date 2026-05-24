Brutálny BOMBOVÝ útok na vlak s vojakmi: Na mieste rátajú 24 mŕtvych a 50 ďalších ľudí bojuje o život!

KVETA - Najmenej 24 ľudí prišlo o život a ďalších asi 50 utrpelo zranenie pri bombovom útoku na vlak s vojakmi v nepokojnej provincii Balúčistán v juhozápadnom Pakistane. S odvolaním sa na nemenovaného vysoko postaveného predstaviteľa to dnes uviedla agentúra AFP. Nálož explodovala, keď vlak prechádzal mestom Kvéta, ktoré je správnym strediskom provincie.
Výbuch bol taký silný, že sa dva vagóny prevrátili a začali horieť, uviedla agentúra AP. Tá sa odvoláva na zábery zo sociálnych sietí, ktoré ukazujú aj hustý čierny dym, ako stúpa nad miestom výbuchu.
K útoku došlo v mieste, kde obvykle hliadkujú bezpečnostné sily. Výbuch vážne poškodil niekoľko blízkych budov a zničil vozidlá zaparkované v okolí, uvádzajú očití svedkovia. Niekoľko zranených je podľa lekárov v kritickom stave, dodala AP.
Zábery z miesta ukazujú, ako ľudia preliezajú zničeným vykoľajeným vagónom a hľadajú preživších. Zakrvavené odnášajú na nosidlách, zatiaľ čo miesto strážili bezpečnostné sily. Vlak podľa nemenovaného úradníka prevážal vojakov a ich rodiny z Kvéty do Péšávaru na severozápade krajiny. Keď prechádzal okolo návestidla, vybuchla bomba umiestnená v aute zaparkovanom blízko trate.
Balúčistán je rozlohou najväčšej pakistanskej provincie, ale zároveň tou najchudobnejšou. Oblasť zaostáva za zvyškom krajiny takmer vo všetkých ukazovateľoch, vrátane miery vzdelanosti, zamestnanosti a ekonomického rozvoja. Miestni separatisti obviňujú pakistanskú vládu, že ťažia nerastné bohatstvo provincie bez toho, aby z toho mala prospech miestna populácia.