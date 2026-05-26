Známy operátor na Slovensku mení cenník: Zdraželi všetky ponúkané balíky! TAKTO si priplatíte

BRATISLAVA - Starlink oznámil zdraženie svojich internetových programov na Slovensku. Najlacnejší balík bude drahší až o 6 eur mesačne.
Nové ceny sú nastavené pri všetkých troch balíčkoch. V praxi každý z programov zdražel o 6 eur mesačne. Upozornil na to portál zivé.sk. Pri balíku do 100 Mbit/s to bude nárast z 29 na 35 eur, pri balíku do 200 Mbit/s ide cena nahor z doterajších 39 na 45 eur a pri balíku nad 400 Mbit/s z 59 eur na 65 eur mesačne.
Zdražovanie sa týka nových aj existujúcich klientov. Dobrou správou je, že Starlink aj po zmene cien ponecháva bezplatný prenájom potrebného vybavenia. Zákazník tak nemusí na úvod platiť stovky eur za anténu a router.