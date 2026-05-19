Na obed iba 15-minút a 6 mesačná skúšobná?! Sakovej zoznam opatrení rozhneval Tomáša: Tvrdý odkaz a STOPKA

BRATISLAVA - To by bol naozaj rýchly obed. Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) pripravuje balíček opatrení, ktoré majú pomôcť nakopnúť našu ekonomiku. Čo presne obsahuje, je už niekoľko dní predmetom debát, oficiálny zoznam totiž stále nepoznáme. Na verejnosť však napriek tomu už prenikli niektoré možné riešenia, medzi nimi aj okresanie obedňajšej prestávky na 15-minút.
Zdá sa však, že návrh oporu mať nebude. Proti je totiž hneď na začiatku Sakovej spolustraník, minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD), ktorý dnes na tlačovej konferencii vyhlásil, že so skráteným obednej prestávky na 15 minút súhlasiť nebude.
Rovnako tak zmietol zo stola aj ďalšie možné opatrenia - podporiť odmieta predĺženie skúšobnej doby z 3 na 6 mesiacov, zrušenie rekreačných poukazov či úpravu stupňov minimálnej mzdy. „Žiadne z opatrení, ktoré sa objavili a mali by sa dotknúť zamestnancov, sa nebudú realizovať, pretože som dal nesúhlas,“ odkázal. O svojom postoji už informoval aj samotnú šéfku rezortu hospodárstva. Zároveň spresnil, že ide opatrenia zo "širšieho zoznamu" a navrhovali ich zamestnávatelia.
Najskôr prvý balík
Ministerka hospodárstva Denisa Saková by mala predstaviť prvý balík opatrení na podporu ekonomiky na stredajšej vláde. Tieto opatrenia by podľa jej skorších vyjadrení nemali mať vplyv na štátny rozpočet. "V stredu na vláde by sme mohli schváliť prvý súbor opatrení a tie by išli v podobe jedného zákona - chceme urobiť jeden zákon o prorastových opatreniach. Ja budem hovoriť s pánom prezidentom, aby pochopil, že ideme v skrátenom konaní. Myslím si, že to je situácia, keď skrátené konanie je namieste. A dali by sme to na schôdzu Národnej rady SR, ktorá sa začína na konci mája, 26. mája," uviedol v piatok premiér Robert Fico.
„Potom príde druhý balík, kde už budeme hovoriť o možnostiach, ako nájsť nejaký objem peňazí na niektoré opatrenia, ktoré by mali výraznejšie pomôcť hospodárskemu rastu. Tie prídu na rad možno na konci júna, začiatkom júla. Bolo by ideálne pre všetkých, keby sme mohli schváliť rozpočet na konci septembra, začiatkom októbra. To by bolo dobré, keby sa nám to podarilo,“ dodal.
Štát by na avizované prorastové opatrenia mohol vynaložiť asi 1,7 miliardy eur, ktoré by mohlo priniesť šetrenie.