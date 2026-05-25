Simulantom sa končia zlaté časy: Špekulanti dostali od štátu po prstoch, obrovská zmena pri PN-kách, ktorú pocítia!

BRATISLAVA - Časy, keď sa dala péenka naťahovať donekonečna a po jednej okamžite nasledovala ďalšia, sa skončili. Od 1. januára 2026 začalo platiť nové prísne pravidlo, ktoré má zabrániť zneužívaniu nemocenských dávok. Ak totiž štátny posudkový lekár ukončí pacientovi práceneschopnosť, obvodný lekár mu ďalšiu PN už automaticky vypísať nemôže.
Na zásadné zmeny zákonov a koniec využívania masového triku simulantov upozornil denník Pravda.
Zákon prešiel pod hlavičkou konsolidácie
Novela zákona o sociálnom poistení, ktorú parlament schválil v rámci konsolidačného balíka, výrazne posilnila právomoci Sociálnej poisťovne. Po novom platí, že ak chce ošetrujúci lekár vystaviť novú PN do siedmich pracovných dní od ukončenia predchádzajúcej péenky posudkovým lekárom, potrebuje jeho súhlas.
Štát tým reaguje na prípady, keď sa podľa úradov systém obchádzal. V praxi totiž dochádzalo k situáciám, že posudkový lekár ukončil pacientovi práceneschopnosť ako neopodstatnenú, no krátko nato mu bola vystavená nová PN bez výraznej zmeny zdravotného stavu. Rezort práce aj Sociálna poisťovňa preto hovoria o boji proti takzvaným fiktívnym péenkám.
Sľubujú si od toho aj výrazne úspory, bezdôvodných PN bolo cez 2 200
Posudkoví lekári pritom získali nové kompetencie už začiatkom roka 2025. Odvtedy môžu ukončiť dočasnú pracovnú neschopnosť, ak podľa ich posúdenia už nemá medicínske opodstatnenie. Sociálna poisťovňa tvrdí, že opatrenie prinieslo výsledky aj výrazné úspory.
Čísla hovoria jasne. Od januára do konca septembra 2025 ukončili posudkoví lekári až 2 224 neodôvodnených PN. Zároveň evidovali 9 490 nových péeniek vystavených do siedmich dní od skončenia predchádzajúcej. Pre porovnanie, v roku 2024 bolo takýchto prípadov až 14 870.
Nové pravidlá tak majú zabrániť tomu, aby sa z práceneschopnosti stal nekontrolovaný kolotoč. Sociálna poisťovňa argumentuje, že cieľom nie je komplikovať život skutočne chorým pacientom, ale zastaviť zneužívanie systému a obmedziť nadmerné čerpanie nemocenských dávok.
Väčšia kontrola aj dohľad
Pre pacientov to však znamená väčšiu kontrolu aj prísnejší dohľad. Ak niekomu posudkový lekár ukončí PN a zdravotný stav sa mu krátko nato opäť zhorší, nebude už stačiť návšteva ambulancie. Ošetrujúci lekár bude musieť získať súhlas Sociálnej poisťovne.
Zmeny sú súčasťou širšieho úsilia vlády šetriť verejné financie. Nemocenské dávky totiž každoročne stoja štát stovky miliónov eur a práve dlhodobé či opakovane vystavované PN patria podľa rezortu medzi oblasti s vysokým rizikom zneužívania.