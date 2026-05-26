AKTUÁLNE Obec pri Púchove je na nohách! MEDVEĎ priamo v obytnej zóne: Ludia nemajú vychádzať

BRATISLAVA - V obci Beluša, v okrese Púchov, bol dnes spozorovaný medveď hnedý. Polícia upozornila verejnosť, aby bola opatrná.
O situácii bol informovaný aj zásahový tím pre medveďa hnedého, ktorý ide na miesto.
"Žiadame občanov o zvýšenú opatrnosť v tejto oblasti. V prípade potreby alebo ohrozenia volajte linku 158," uviedli.
Obec uvádza, že medveď sa nachádza v obytnej zóne. "Aktuálne sa vyskytoval v Hloži pri Autoservise Kľučka a videný bol na ul. Trenčianskej i P.O. Hviezdoslava. Situáciu rieši polícia. Zdržiavajte sa prosím vo svojich domácnostiach a buďte obozretní," informujú.