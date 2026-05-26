Magyar na prvom zasadnutí nového parlamentu: Odbúrame privilégiá politikov

BUDAPEŠŤ - Medzi prvými krokmi strany Tisza, ktorá získala po aprílových voľbách v Národnom zhromaždení ústavnú väčšinu, je odbúranie politických privilégií. V utorok to v úvodnom prejave prvého riadneho zasadnutia parlamentu povedal predseda vlády Péter Magyar, informuje o tom server nepszava.hu.
„Znížime platy premiéra, ministrov a manažérov štátnych spoločností, odstránime neodôvodnené luxusné výdavky, zbytočné okázalé jazdy autami, politické výplatné stanice a preveríme viac ako tisíc diplomatických pasov vydaných bez akéhokoľvek právneho základu,“ zdôraznil Magyar. Dodal, že Tisza navrhne aj zníženie platov a uhrádzanie výdavkov poslancom parlamentu. Súčasťou programu riadnej schôdze je okrem iného aj zriadenie piatich vyšetrovacích parlamentných výborov, ktorých schválenie si v zmysle zákona o parlamente nevyžaduje rozpravu.
Dva výbory majú riešiť systémovú krízu v oblasti ochrany detí a zodpovednosť osôb zapojených do udelenia kontroverznej prezidentskej milosti v pedofilnej kauze. Ďalšie výbory majú preverovať netransparentnú privatizáciu štátneho majetku a podozrenia zo zneužívania právomocí v súvislosti s fungovaním Maďarskej centrálnej banky (MNB). Piata iniciatíva sa sústreďuje na vyšetrovanie zneužívania práva o exekúcii.
Tisza pod vedením Magyara získala vo voľbách 141 zo 199 kresiel v zákonodarnom zbore, čo je o osem viac ako ústavná dvojtretinová väčšina. Blok Fidesz-KDNP predchádzajúceho premiéra Viktora Orbána obsadil 52 poslaneckých kresiel a šesť mandátov získalo krajne pravicové Hnutie Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom). Po 16 rokoch sa tak v Maďarsku skončila éra nepretržitej vlády strany Fidesz premiéra Orbána.