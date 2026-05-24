MIMORIADNY ONLINE Rusko sa definitívne rozhodlo útočiť Orešnikom: Zelenskyj ich označil za šialencov!

KYJEV - Ukrajinská armáda v sobotu oznámila, že zasiahla ruský ropných terminál Šescharis, jeden z najväčších v Čiernom mori, a neďaleký ropný sklad Grušovaja. Informuje o tom agentúra Reuters. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
14:27 Francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Friedrich Merz v nedeľu ostro odsúdili ruský nočný útok na Ukrajinu a použitie hypersonickej balistickej rakety Orešnik.
14:20 "Ostro odsudzujem ruský útok, ktorý opäť zasiahol civilnú infraštruktúru na Ukrajine," uviedla vo vyhlásení talianska premiérka Giorgia Meloniová. Podľa agentúry AFP tiež upozornila, že Rusko zväčšuje škálu zbraní nasadených do vojny proti Ukrajine.
12:31 Moskva sa použitím hypersonickej rakety proti Ukrajine snaží vyvolať strach, reagovala na nočný ruský útok šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová. Ministri zahraničných vecí krajín EÚ budú na budúci týždeň podľa nej diskutovať o tom, ako zvýšiť medzinárodný tlak na Rusko.
10:45 Rusko v noci na dnešok zaútočilo na Ukrajinu hypersonickou raketou stredného doletu Orešnik. Vyslalo aj 600 dronov a 90 rakiet a striel. Na sociálnej sieti to uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Útok si podľa neho vyžiadal najmenej 83 zranených, sú tiež obete na životoch. Úrady v hlavnom meste a jeho okolí ráno predbežne informovali o štyroch zabitých.
9:55 Európsky obranný priemysel sa musí výrazne zrýchliť a prispôsobiť novej realite modernej vojny, ktorú zásadne zmenili drony a rýchle technologické inovácie. ČTK to v rozhovore povedal generálny riaditeľ Ukrajinskej rady obranného priemyslu (UCDI) Ihor Fedirko. Európe podľa neho chýba flexibilita, rýchle rozhodovanie aj schopnosť rýchlo navyšovať výrobu. Časť európskych firiem stále podceňuje premenu bojiska po ruskej invázii na Ukrajinu, povedal.
8:54 Rusko počas noci zasiahlo oblasť blízko stanice metra Lukjanivska v Kyjeve. Blízky trh bol úplne vypálený, zatiaľ čo nákupné centrum „Kvadrat“ utrpelo vážne poškodenie. Obytné budovy a ďalšie civilné infraštruktúry boli tiež poškodené.
6:22 1 mŕtvy, 13 zranených v Kyjeve a okolí v súvislosti s rozsiahlym ruským útokom raketami a drónmi. Aspoň jedna osoba bola zabitá a 13 ďalších zranených v regióne ukrajinského hlavného mesta po rozsiahlom ruskom útoku raketami a drónmi.
Ukrajinská armáda uviedla, že zasiahla ruský ropný terminál a sklad
Ukrajinský generálny štáb na platforme Telegram uviedol, že v Čiernom mori došlo aj k zásahu ropného tankera s názvom Chrysalis. Ukrajina v uplynulých mesiacoch výrazne zintenzívnila svoje útoky na ruské rafinérie a dopravné zariadenia, aby tak znížila príjmy Moskvy z vývozu ropy a plynu, prostredníctvom ktorých Kremeľ financuje vojnu, píše Reuters.
Veliteľ ukrajinských jednotiek bezpilotných systémov Robert Brovdi v sobotu uviedol, že od 1. do 23. mája ukrajinské drony zaútočili na 13 väčších ruských ropných zariadení. Brovdi počas týždňa povedal, že šesť z desiatich najväčších rafinérií prestalo v dôsledku útokov spracovávať ropu. Agentúra Reuters nedokázala tieto tvrdenia nezávisle overiť.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už skôr v sobotu oznámil, že ukrajinské drony zaútočili na veľký ruský chemický závod Metafrax Chemical v Permskej oblasti. Podnik dodáva výrobky spoločnostiam v ruskom obrannom priemysle. Prezident tvrdil, že závod po útoku zastavil prevádzku. V samostatnej správe na Telegrame Brovdi uviedol, že v sobotu ráno ukrajinské drony zaútočili na ruskú vojenskú fregatu a raketovú korvetu v blízkosti námornej základne Novorossijsk. „Rozsah škôd nie je známy,“ dodal Brovdi.