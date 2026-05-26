Winkler predstavil opatrenia na zlepšenie systému parkovania: Čo všetko plánuje zmeniť?

BRATISLAVA - Kandidát na primátora Bratislavy Martin Winkler predstavil opatrenia, ktorými chce zmeniť fungovanie celomestskej parkovacej politiky (PAAS) tak, aby reálne slúžila Bratislavčanom a nie ich obmedzovala či finančne zaťažovala. Súčasťou navrhovaných zmien je spravodlivejší systém pokút, zvýšenie počtu návštevníckych hodín či zastavenie rušenia parkovacích miest bez náhrady. Informoval o tom na utorkovej tlačovej konferencii.
„Parkovací systém v Bratislave dnes, žiaľ, funguje ako systém plný obmedzení, nejasných pravidiel a zbytočných pokút namiesto toho, aby pomáhal Bratislavčanom s parkovaním. A to chcem zmeniť. PAAS musí prestať komplikovať život Bratislavčanom a začať im slúžiť,“ skonštatoval Winkler.
Medzi zmenami, ktoré by chcel zaviesť, je podľa neho spravodlivejší systému pokút a jasnejších pravidiel. Avizuje zavedenie 15-minútovej tolerancie na zaplatenie parkovného i nastavenie „férovej pokuty“, teda pokuty vo výške 30 eur pri rýchlom zaplatení a 50 eur ako štandardnej sankcie. Keďže kompetencia nespadá pod samosprávu, diskutovať o nových sadzbách chce so zákonodarcami. Pravidlá majú zároveň platiť pre všetkých vrátane vozidiel so zahraničnými poznávacími značkami.
Rovnako by chcel zvýšiť počet návštevníckych hodín zo 100 na 300 ročne či tzv. pracovné parkovanie, vďaka ktorému by mohol Bratislavčan parkovať počas pracovných hodín tam, kde má zamestnanie. Umožniť chce tiež získať rezidenčné parkovanie aj pre tých, ktorí bývajú v podnájme, a to za jasných podmienok.
Zastaviť chce taktiež rušenie parkovacích miest bez náhrady. Upozorňuje, že v niektorých zónach bolo vydaných výrazne viac rezidentských kariet, ako je reálnych parkovacích miest. To podľa neho vytvára frustráciu a znižuje dôveru obyvateľov v daný systém. „Ak mesto vydáva tisíce parkovacích kariet navyše oproti skutočnému počtu miest, musí garantovať to, za čo si ľudia platia. Parkovanie musí byť postavené na reálnych kapacitách,“ zdôraznil Winkler.
Príjmy z parkovania musia byť zároveň podľa neho transparentne investované späť do výstavby nových parkovacích domov a parkovacích kapacít. Okrem Winklera (strana Dunaj) chce kandidovať na primátora Bratislavy aj jej súčasný šéf Matúš Vallo (Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati), kandidatúru ohlásila aj dlhoročná starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová (nezávislá). O post chcú zabojovať aj Miroslav Heredoš a Ľubomír Geci (obaja nezávislí) i predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová. Skloňuje sa aj meno ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD), ktorý sa k tejto téme vyjadrí po prieskume.