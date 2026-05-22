MIMORIADNE Výbuch v závode MOL! Hlásia obeť a viacero ťažko zranených! Na miesto leteli vrtuľníky

BUDAPEŠŤ - Mohutná explózia otriasla petrochemickým areálom spoločnosti MOL v maďarskom Tiszaújvárosi. Pri nehode zahynul najmenej jeden človek a viacerí ďalší utrpeli vážne popáleniny. Na miesto okamžite vyslali záchranné zložky vrátane troch záchranárskych vrtuľníkov. Požiar bol medzičasom uhasený.

aktualizované 11: 40: Ako informovalo maďarské riaditeľstvo civilnej ochrany, na miesto explózie vyslali veľký počet hasičov z Tiszaújvárosu aj Miškovca. Do zásahu sa zapojila aj operačná služba a mobilné laboratórium, ktoré monitorovalo prípadný únik nebezpečných látok.

Hasiči zasahovali z viacerých strán a na likvidáciu požiaru použili vodné delá aj penové prúdy. Zároveň ochladzovali poškodenú technológiu, aby zabránili ďalšiemu šíreniu požiaru.

Hovorca civilnej ochrany Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy Dávid Dojcsák pre agentúru MTI uviedol, že zásah pokračoval celé dopoludnie. Krátko po 10.30 hodine však civilná ochrana oznámila, že požiar sa podarilo uhasiť. Na mieste naďalej prebiehajú zabezpečovacie a vyšetrovacie práce.

Výbuch a následný požiar

K tragickej udalosti došlo v piatok ráno v prevádzke Olefin 1, ktorá patrí do petrochemického komplexu MOL v Tiszaújvárosi. Výbuch nastal počas opätovného spúšťania zariadenia po údržbe, informoval maďarský premiér Péter Magyar na sociálnej sieti Facebook.

Podľa jeho prvých informácií prišiel o život jeden človek a sedem ďalších osôb utrpelo ťažké popáleniny. Hasiči okamžite začali boj s požiarom, ktorý sa po explózii rozšíril v areáli závodu, píše index.hu.

Poškodené potrubie stále horelo

Premiér neskôr spresnil, že na poškodenom potrubí bolo viditeľné takzvané fakľové horenie. Na miesto dorazilo aj mobilné laboratórium maďarskej civilnej ochrany, ktoré začalo monitorovať kvalitu ovzdušia.

„Doterajšie merania nepreukázali nebezpečné koncentrácie škodlivých látok nad povolenými limitmi,“ uviedol podľa portálu Index predseda maďarskej vlády.

Situáciu prišli osobne preveriť aj minister energetiky István Kapitány a generálny riaditeľ skupiny MOL Zsolt Hernádi, ktorí sa po nehode vydali priamo do Tiszaújvárosu.

 
 

MOL potvrdil obeť

Spoločnosť MOL v stanovisku pre portál Index uviedla, že explózia nastala počas opätovného spúšťania prevádzky Olefin 1 v areáli spoločnosti MOL Petrolkémia.

Firma potvrdila, že nehoda si vyžiadala jednu obeť a viacerých vážne zranených.

„Podľa aktuálnych informácií prišiel pri nehode o život jeden z našich kolegov a ďalší pracovníci utrpeli zranenia. Hasiace práce pokračujú a spoločnosť plne spolupracuje s príslušnými úradmi pri vyšetrovaní okolností incidentu,“ uviedol MOL.

Vedenie spoločnosti zároveň oznámilo, že zosnulého zamestnanca bude považovať za vlastného padlého kolegu a vyjadrilo úprimnú sústrasť jeho rodine a blízkym.

 
 

Miestne médiá hovoria o viacerých obetiach

Kým oficiálne zdroje zatiaľ potvrdili jedného mŕtveho, niektoré miestne médiá podľa Indexu informovali o možnosti vyššieho počtu obetí. Tieto informácie však zatiaľ neboli potvrdené zodpovednými úradmi ani spoločnosťou MOL.

Vyšetrovanie preto pokračuje a presný rozsah tragédie zostáva predmetom preverovania.

Primátor vyzval obyvateľov na pokoj

Na explóziu reagoval aj primátor Tiszaújvárosu György Fülöp. Obyvateľov mesta informoval, že je v nepretržitom kontakte s hasičmi a záchrannými zložkami.

„Žiaľ, evidujeme smrteľnú obeť aj zranených. Hasiči stále zasahujú na mieste nehody,“ uviedol primátor podľa maďarských médií.

Zároveň zdôraznil, že zatiaľ nie je potrebné prijímať žiadne opatrenia na ochranu obyvateľstva.

Najväčší chemický komplex v Maďarsku

Závod MOL Petrolkémia patrí medzi najvýznamnejšie priemyselné podniky v krajine. Nachádza sa v Tiszaújvárosi v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe a je stopercentnou dcérskou spoločnosťou skupiny MOL.

Podnik je pokračovateľom niekdajšieho chemického giganta Tiszai Vegyi Kombinát, ktorý desaťročia tvoril základ maďarského chemického priemyslu. V súčasnosti vyrába etylén, propylén, polyetylén aj polypropylén, ktoré nachádzajú využitie v širokej škále priemyselných odvetví.

Vlani spoločnosť dokončila aj polyolový komplex v hodnote približne 1,3 miliardy eur. Ako v tom čase uviedol MOL, išlo o najväčšiu organickú investíciu v histórii skupiny. Závod vyrába približne 200-tisíc ton polyolov ročne, ktoré sa používajú napríklad pri výrobe matracov, automobilových sedadiel, stavebných izolácií či športovej obuvi.

Práve význam a rozsah celého areálu spôsobujú, že každá vážnejšia nehoda v Tiszaújvárosi vyvoláva mimoriadnu pozornosť maďarských úradov aj verejnosti.
 

