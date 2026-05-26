Didiana búra slovenské tabu: Miluje estetické úpravy, toto si dala na svojom tele upraviť

BRATISLAVA - Chytili sme ju priamo pri čine! Známa a vždy vysmiata moderátorka Dagmar „Didiana“ Dianová sa rozhodla pre rázny krok. Hoci na obrazovkách a v spoločnosti vyzerá vždy dokonale, predsa len ju pri pohľade do zrkadla trápil jeden estetický nedostatok. Tomu je však koniec!
Didiana patrí k ženám, ktoré starnú s neuveriteľným sexepílom, no ani ona nenecháva nič na náhodu. Na klinike estetickej medicíny sa odhodlala vyskúšať modernú technológiu. „Intenzívne pulzné svetlo dnes zažijem na vlastnej koži. Poznáte to, stále vám oko ťahá, keď sa pozriete do zrkadla, na jednu vec, ktorá sa vám nepáči. U mňa je to momentálne malá pigmentová škvrna, ktorú si z diaľky nikto nevšimne, iba ja sama,“ priznala bez okolkov moderátorka.
Na rozdiel od mnohých slovenských celebrít, ktoré návštevy kliník úporne taja a hovoria o dobrej genetike, Didiana slovenské tabu rázne búra. „Milujem estetické úpravy! Samozrejme, v zahraničí sa k tomu ženy dokážu normálne priznať, u nás stále o čosi menej. Ale prečo sa nedať vylepšiť? Načo sú nám pigmentové škvrny?“ smeje sa sympatická moderátorka, pre ktorú to nebola prvá návšteva v rukách estetických lekárov.
Lekárka MUDr. Eva Jarošová zároveň vysvetlila, ako vlastne tieto neželané mapy na koži vznikajú a ako im predchádzať. „Najideálnejšie na to, aby pigmentové škvrny vôbec nevznikli, je natierať sa SPF faktorom celoročne. Treba si chrániť tvár, ktorá je slnku najviac exponovaná, ale aj iné časti, ako napríklad ruky, na ktoré sa veľmi často zabúda,“ dvíha varovný prst odborníčka.
Čo však robiť, ak už škvrny na pokožke svietia a bežné krémy nezaberajú? Eva Jarošová pozná riešenie a potvrdilo to aj odstránenie pigmentových škvŕn na tele Didiany. „Pomocou IPL sme schopní pigmentácie výrazne zmierniť alebo úplne odstrániť, pričom prvé výsledky sa dostavia už po prvom zákroku,“ dopĺňa lekárka spôsob bezbolestného riešenia. Didiana si tak z kliniky odnášala nielen krajší dekolt, ale v hlave už spriada ďalšie plány. Trúfne si v budúcnosti aj na oveľa radikálnejšie a invazívnejšie zákroky?
