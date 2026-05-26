Potkany z laboratórií dostávajú druhú šancu: Sú milšie, než si myslíte!

BUENOS AIRES - Skupina ľudí sledovala, ako traja potkani-albíni vyskočili z malých košíkov do veľkej klietky, zatiaľ čo ostatní hlodavci sa schovávali v provizórnych tuneloch alebo hľadali jablčné pyré, ktoré im ošetrovateľ podával cez mreže v krytej hale v Buenos Aires, píše agentúra AP. V argentínskom hlavnom meste sa ako každý rok konala Ratapalooza; pravidelná akcia, ktorá podporuje adopciu hlodavcov zo zvieracích chovov alebo používaných na výskum vo vedeckých laboratóriách. Ide o potkany, ktoré už nie sú na úžitok, nevyhovujú na dané účely, alebo sú jednoducho navyše.
Akciu, ako je Ratapalooza, organizuje skupina Team Ratas, aby prilákala potenciálnych záujemcov o adopciu potkanov. V Argentíne je chov potkanov, potkanov alebo myší ako domácich mačiek legálny, pokiaľ nejde o voľne žijúce zvieratá. V prípade laboratórnych hlodavcov ide o myši alebo potkany, napriek zažitému slovnému spojeniu "laboratórna krysa".
Celá akcia vyzerá ako jarmok
Celá akcia vyzerá ako jarmok, kde nechýbajú stánky s goliermi, hrnčekmi, samolepkami a sponkami do vlasov v tvare potkanov a myší. Vybrané peniaze idú na veterinárnu starostlivosť a kŕmenie hlodavcov, o ktoré sa členovia skupiny Team Ratas starajú doma, kým ich ponúknu na adopciu.
Ratas po španielsky znamená potkan alebo krysa. María Gabriela Aponteová chovala pri jednom zo stánkov Camamberta, jednom z troch potkanov, ktoré adoptovala. Pritom zákazníkom predávala vegánske jedlo, odznaky a samolepky v tvare myší.
Všetci potkani boli odchovaní v laboratóriách
Všetci potkani podľa jej slov boli odchovaní v laboratóriách v takzvanom viváriu, kde sú laboratórne zvieratá chované za prísne kontrolovaných podmienok. "Ľudia skutočne nevedia, alebo majú veľmi špecifickú predstavu o tom, čo je domáci miláčik," povedala Aponteová agentúre AP. "Potkany sú hrozne šikovné a milé. " Dominique Verdierová z organizácie Team Ratas hovorí, že záujemcovia o adopciu hlodavcov musia mať prístup k veterinárovi špecializujúcemu sa na exotické zvieratá, priestrannú klietku s množstvom doplnkov, ktoré poskytnú zábavu, a musia venovať aspoň hodinu denne svojim adoptovaným maznáčikom.
Iniciatíva sa začala v roku 2016
Team Ratas je najaktívnejšia skupina v Argentíne a Latinskej Amerike pokiaľ ide o umiestňovanie laboratórnych potkanov a myší, ktoré by bez adopcie pestúnskej rodiny boli utratené. Iniciatíva sa začala v roku 2016, keď si Verdierová adoptovala dvoch potkanov po tom, ako jej kamarátka povedala, že univerzita, ktorá ich používala pre výskum, ich už nepotrebuje. Verdierová založila záchrannú sieť pre hlodavcov s 90 pestúnskymi domovmi v Buenos Aires a okolitých mestách, ktorá poskytuje útočisko stovkám zvierat z jedenástich zvieracích zariadení a laboratórií. Za posledných desať rokov zachránila viac ako 8000 zvierat a našla domov pre približne 3000 z nich. Jej organizácia Team Ratas má na Instagrame viac ako 60.000 sledujúcich.
Neprenášajú žiadne choroby
Blízkosť potkanov a myší - a hlodavcov všeobecne - môže vyvolávať obavy uprostred prebiehajúceho smrteľného ohniska hantavírusu na nešťastnej atlantickej výletnej lodi MV Hondius po tom, ako loď na začiatku tohto mesiaca kotvila v Argentíne. Hantavírus sa obvykle šíri vdýchnutím výkalov kontaminovaných divokých hlodavcov, ktorí žijú v Patagónii v južnej Argentíne. Verdierová, ktorá sa vo svojom dome stará o 37 hlodavcov, zdôrazňuje, že laboratórne krysy sú absolútne zdravé. "Neprenášajú žiadne choroby, pretože neprišli do styku s ulicou a nie sú nakazené vírusmi ani baktériami," povedala.
Laboratóriá, ktoré už roky zásobujú Team Ratas, dodávajú iba zvieratá, ktoré neboli infikované žiadnymi vírusmi ani baktériami. "Niektoré laboratóriá dávajú prednosť eutanázii zvierat, zatiaľ čo iné mi hovoria: 'Odvezte si ich, nechceme ich', "dodala Verdierová. Veterinárka Silvina Diazová z Univerzity v Buenos Aires študuje nervový systém potkanov a myší v experimentálnom laboratóriu. A je zástankyňou toho, aby hlodavce našli nový domov hneď, ako sa skončí ich laboratórna kariéra.
"Je skvelé, že robia túto prácu a umiestňujú zvieratá do rodín, ktoré im môžu poskytnúť dobrý život," povedala Diazová, ktorá pôsobí ako spojka medzi veterinárnymi technikami a skupinou Team Ratas. Verdierová, ktorá trvá na tom, že bude týmto malým chlpatým tvorom naďalej hľadať nové domovy, hovorí, že je zvyknutá na kritiku, ktorej sa jej dostáva na sociálnych sieťach. "Keď ľudia uvidia útulok pre psov, možno ho obdivujú, ale keď spomeniem Ratapaloozu, povedia: 'To, čo robíš, je hlúpe', "uviedla. "A ja im odpovedám, že to robím už desať rokov a tento projekt sa stále rozrastá. "