PRIESKUM prináša očakávanú odpoveď na prvý opozičný BLOK: Získalo by PS s Demokratmi viac voličov?

BRATISLAVA - Už niekoľko mesiacov je v priestore poletujúca otázka tvorby možných opozičných blokov. Napomáha jej aj Progresívne Slovensko, ktoré hovorí o istej podobe "archy", na ktorú je ochotné pribrať opozičných partnerov. Prvý prieskum mapuje takýto scenár za predpokladu spojenia so stranou Demokrati. Takto by to dopadlo.
Prieskum realizovala agentúra Focus pre portál 360tka.sk od 5. do 11. mája 2026 na vzorke 1 017 respondentov. Prináša odpoveď na otázku, či by mohlo PS-ku priniesť viac percent v prípade, ak by sa spojili s mimoparlamentnými Demokratmi.
PS má samostatne približne 20, Demokrati priblížne 5 až 6 percent
Tí už niekoľko mesiacov lavírujú na hranici zvoliteľnosti, v niektorých prípadoch dokonca atakujú 6 percent. PS sa zas v posledných meraniach hýbe na rovnej 20-percentnej hranici a zaznamenáva mierne klesajúci trend.
Čo ak sa táto dvojica spojí?
V najnovšom meraní sa autori prieskumu pýtali respondentov na to, či by boli ochotní voliť spojený opozičný blok v podobe PS a Demokrati, ktorí by v prípadných voľbách nastupovali ako jeden subjekt. PS+Demokrati by tak získali 23,1 percent. Smer by mal 20,7 percenta a treťou by bola 10,4-percentná Republika.
Zaujímavý je však pohľad na ďalšie opozičné strany, ktorým by, zdá sa, spojenie PS a Demokratov zásadne neuškodilo. Hnutie Slovensko by malo 9,1 percenta, vládny Hlas-SD by získal 8,7 percent, Kresťanskodemokratické hnutie by zaznamenalo 7,6 percent. Poslednými v parlamente by bola Sloboda a Solidarita so ziskom rovných 7 percent.
Nasledovala by citeľná percentuálna priepasť a pred parlamentom by sa ocitla Slovenská národná strana s 3,7 percentami, Maďarská Aliancia s 3,3 percentami a Sme rodina s 2,3 percentami.