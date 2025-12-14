Nedeľa14. december 2025, meniny má Branislava, Bronislava, zajtra Ivica

Ďalšia zbytočná smrť: Dievča (†13) sa stalo obeťou ŠIALENEJ výzvy na sociálnych sieťach, rodina je zdrvená

Tiegan Jarmanová (†13)
Tiegan Jarmanová (†13) (Zdroj: TikTok/xx.teaganoneill.xx)
THURMASTON – V dnešnej dobe si už mládež nevie predstaviť život, kde by úplne absentovali sociálne siete. Nájde sa síce pár jedincov, ale drvivá väčšina mladej generácie funguje na platformách od útleho detstva. Aj takýto „online život“ však prináša nástrahy, ktoré môžu končiť doslova tragicky.

Výzva, ktorá už istý čas koluje po sociálnych sieťach, sa stala osudnou len 13-ročnému dievčaťu. Tiegan Jarmanová z britského Thurmastone netušila, že počas natáčania videa prežíva posledné chvíle svojho krátkeho života. Rodičia ju našli bez známok života vyvalenú na posteli v detskej izbe. Na jej záchranu bolo už neskoro, píše Mirror. 

Čoraz populárnejší chroming 

Tiegan sa zapojila do výzvy, ktorá sa nazýva "chroming" (zneužívanie inhalačných látok). Počas natáčania osoba vdychuje toxické výpary z rôznych predmetov, aby sa tak cielene mierne otrávila. Tento zvrátený trend prebiehal medzi deťmi aj v minulosti, ale vtedy ešte neboli sociálne siete. Dnes sa táto výzva šíri medzi mladými po celom svete rýchlosťou blesku. 

Bezvládne ležala na posteli

Dievča zomrelo dňa 6. marca. Nedokázali jej pomôcť ani privolaní záchranári, ktorí sa viackrát pokúšali o resuscitáciu. Rodina je doslova zdrvená. Paul Jarman o svojej dcére povedal, že to bolo najláskavejšie a najodvážnejšie dievča na svete, ktoré dokázalo rozosmiať celé svoje okolie. S manželkou sa rozviedli, ale dohodli sa na spoločnej výchove Tiegan. V čase smrti bola práve u neho doma.  

"Celý život sa mi po tejto veľkej strate obrátil hore nohami. Hovorila mi Pookie (prezývka pre milovanú osobu alebo zviera). Takéto malé drobnosti si budem pamätať do konca života. Musím byť silný a ísť ďalej," povedal. 

 
 

Rodina pozostalej teraz dúfa, že smrť ich dcéry aspoň sčasti rozšírila povedomie o veľkom nebezpečenstve, ktoré je s "chromingom" spojené. Prístup na sociálne siete by mal byť podľa nich lepšie kontrolovaný, no na druhej strane nehovoria o úplnom zamedzení pre mladistvé osoby. Na internete sa totiž aj deti môžu dostať na stránky s pornografiou, alebo k desivým záberom z podsvetia mafie. 

Tiegan mala troch vlastných a štyroch nevlastných súrodencov. Jej sestra Alisha 18 spustila online petíciu, ktorá bojuje za to, aby sa na školách vyučovalo o hrozbách a nástrahách, ktoré so sebou prinášajú toxické výpary. 

