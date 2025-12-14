POSUN vo vyšetrovaní TRAGÉDIE v Alpách: Horolezec nechal partnerku ZOMRIEŤ tesne pod vrcholom! Hrozí mu väzenie

GROSSGLOCKNER/INNSBRUCK – Obrovské nešťastie, ktoré sa odohralo na alpskom štíte počas minulej zimy, je stále v priebehu vyšetrovania. Tesne po vrcholom tam prišla o život žena, ktorej nemala byť poskytnutá žiadna pomoc. V rámci vyšetrovania sa zistilo, že priateľ ju pred vrcholom opustil. Muž pred 40-kou ešte stále čaká na svoj ortieľ. Prípad sa naťahuje už viac ako 11 mesiacov.
Skúsený horolezec Thomas Plamberger (49) sa začiatkom tohto roka rozhodol s priateľkou pre spoločný výstup na alpský štít Grossglockner (3 940 m.n.m.). Ich výprava sa ale zmenila na čistý horor. V noci z 19. na 20. januára nastali komplikácie a žena (†33) už nedokázala v stúpaní pokračovať. Zastavila len necelých 50 m pod vrcholom. Jej partner ju tam nechal, pripomína rakúsky denník Heute.
Meno zverejnili len začiatkom decembra
Ešte v čase 22:50 sa snažili záchranári Plambergera kontaktovať, no prokuratúra uviedla, že mal vypnutý mobil. Neskôr sa údajne spojili, ale nie je jasné, o čom sa rozprávali, píše denník People. O druhej hodine v noci začal z hory sám a o 3:30 mal kontaktovať horskú službu. Jeho partnerke to ale nijako nepomohlo. Ďalšieho rána sa nedožila. Informácie o jej identifikácii vyšli len začiatkom decembra. Obeťou tohto krutého činu a nerozvážnosti sa stala Kerstin Gurtnerová.
"Približne o druhej hodine ráno (20. januára) nechal partner svoju vyčerpanú priateľku úplne samú zhruba 50 m pod vrcholom Grossglockneru. Bola podchladená, dezorientovaná a vyčerpaná. V tú noc zamrzla. Obžalovaný mal na rozdiel od svojej priateľky oveľa väčšie skúsenosti s horolezectvom, pričom naplánoval aj tento výstup," uvádza prokuratúra.
Obvinený za zabitie
Prípad sa vyšetroval takmer celý rok. Minulý týždeň však prišiel rapídny posun. Vo štvrtok 4. decembra bolo vyšetrovanie oficiálne ukončené. Plambergera čaká v druhej polovici februára budúceho roku súdne pojednávanie, kde bude čeliť obvineniu za zabitie z hrubej nedbanlivosti.
Prokuratúra v Innsbrucku vzniesla obvinenia celkovo až z deviatich pochybení. V prípade dokázania viny hrozí horolezcovi trest odňatia slobody na tri roky.
Kerstin bola v osudný deň na svojom prvom takomto dlhom a fyzicky náročnom vysokohorskom výstupe. Dvojica pokračovala na vrchol napriek zhoršeným poveternostným podmienkam. Okrem toho sa rozhodli pre výstup počas zimných mesiacov. Na vrchol sa presúvali po trase Studlgrat, kde ich zachytila miestna webkamera. Na záberoch sú viditeľné ich zapnuté baterky.