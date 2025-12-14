BIZARNÁ oprava ciest: Miestny majiteľ reštaurácie zobral situáciu do vlastných rúk, výmole zakrýva CHLEBOM!

GREAT SHELFORD – Obec vo východnej časti Anglicka trápia už dlhšie obdobie doslova rozbité cesty. Miestna samospráva s tým ale očividne nič nerobí. Jeden z obyvateľov, ktorí potrebuje na svoj biznis kvalitné cesty, sa rozhodol konať na vlastnú päsť. Cesty opravil produktom z vlastnej kuchyne.
Obyvatelia Great Shelfordu majú už dlhšiu dobu problémy presúvať sa na miestnych komunikáciách. Cesty v okolí ich obce sú v žalostnom stave. Vedenie obce si s tým očividne nevie dať rady. Miestny obyvateľ Farhan Hussain, ktorý v obci prevádzkuje reštauráciu Shelford Spice sa rozhodol zobrať celú situáciu do vlastných rúk, píše Daily Star.
Chcel len poukázať na problém
V najhoršom stave má byť práve ulica Woollards Lane, kde sa nachádza aj Farhanov podnik. Ten zobral chlieb "naan", ktorý vyrába podľa vlastnej a zapcháva ním všetky výtlky v okolí. Na sociálnych sieťach to vyvolalo množstvo reakcií.
"Všetci zákazníci, ktorí k nám prídu, sa sťažujú na rozbité cesty. Kľučkujú tu akoby chodili bludiskom. Sám som šiel minule po ceste pred reštauráciou len okolo 16 km/h, aby som sa vyhol všetkým výtlkom," hovorí s tým, že svoj netradičný spôsob s použitím chleba robí schválne, aby o tom začala hovoriť široká verejnosť.
"Výmole sú veľkou nepríjemnosťou pre miestnych a všetkých, ktorí prechádzajú našou obcou. Ten, kto nevie, že sú na tomto úseku hlboké jamy, čelí veľkému nebezpečenstvu. Ozývam sa v mene celej našej komunity, pretože si tu zaslúžime rovnaké cesty, aké sú aj vo zvyšku krajiny."
Farhan nechce zbytočne plytvať jedlom. Pečivom, ktoré použil vo videu, neskôr kŕmil kačice a čajky. "Nechcem tu robiť neporiadok ani plytvať jedlom. Záleží mi na celej komunite, to je všetko," dodal na záver.
Rozbitá cesta
O údržbu ciest v celom grófstve Cambridgeshire sa stará Rada gŕofstva. Jej hovorca uznal, že majiteľ miestnej reštaurácie má pravdu, ale Farhan aj ostatných obyvateľov vyzval, aby všetky problémy hlásili cez online sťažnosti.
"Len nedávno došlo pred predajňou Tesco na Woollards Lane k úniku vody. To sme zastavili ale môžu sa tu vyžadovať ešte ďalšie potrebné opravy," uvádza Rada grófstva Cambridgeshire.