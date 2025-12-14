Šokujúca vražda krásnej missky: Manžel ju rozmixoval v mixéri! Predtým urobil ešte niečo desivejšie

BAZILEJ - Švajčiarska prokuratúra ukončila vyšetrovanie jednej z najbrutálnejších vrážd posledných rokov. Manžel bývalej finalistky Miss Švajčiarska čelí obžalobe z vraždy, po ktorej mal s telom obete manipulovať spôsobom, ktorý vyšetrovateľov šokoval.
Pozostatky objavili v dome pri Bazileji
Telo Kristiny Joksimovićovej našli 13. februára 2024 v rodinnom dome v obci Binningen pri Bazileji. Polícia bola privolaná po tom, ako otec obete v práčovni objavil jej hlavu uloženú v plastovom vreci.
Podľa susedov v dome v tom čase žili aj dve malé deti manželského páru.
Obžaloba po ukončení vyšetrovania
Švajčiarske orgány činné v trestnom konaní podali obžalobu proti 41-ročnému mužovi, vystupujúcemu pod pseudonymom Thomas. Prokuratúra ho viní z toho, že manželku najprv usmrtil a následne sa pokúsil zbaviť jej tela mimoriadne krutým a premysleným spôsobom.
Dátum súdneho procesu zatiaľ nebol určený.
Zmenené výpovede a priznanie
Obžalovaný muž spočiatku tvrdil, že manželku našiel mŕtvu pri schodisku. Neskôr svoju výpoveď zmenil a vyhlásil, že ju zabil v sebaobrane po tom, ako ho mala napadnúť nožom. Vyšetrovanie však túto verziu vyvrátilo.
Po konfrontácii s dôkazmi napokon priznal, že zločin spáchal.
Forenzné zistenia: rozrezanie tela a mixér
Podľa zistení vyšetrovateľov bola Kristina Joksimovićová pred smrťou uškrtená. Na jej tele sa našli početné modriny a rezné rany, čo naznačuje fyzické násilie ešte pred usmrtením.
Obžaloba uvádza, že po smrti muž telo rozrezal pomocou píly, noža a záhradných nožníc. Pitva potvrdila, že z tela bola odstránená maternica. Časť pozostatkov sa podľa vyšetrovateľov pokúsil zničiť chemickým roztokom, iné časti mal rozdrviť v priemyselnom mixéri.
Kriminalisti zároveň zistili, že počas manipulácie s telom sledoval na mobilnom telefóne videá na platforme YouTube.
Kríza vo vzťahu a možné motívy
Zdroj blízky obeti uviedol, že manželstvo bolo dlhodobo v hlbokej kríze. Kristina mala údajne uvažovať o rozchode, čo mohlo viesť k eskalácii násilia. Polícia mala do domácnosti v minulosti zasahovať aj pre podozrenia z domáceho násilia.
Vyšetrovatelia pracujú s verziou, že plánovaný odchod manželky mohol byť hlavným motívom vraždy.
Kto bola Kristina Joksimovićová
Kristina Joksimovićová mala srbské korene a narodila sa v Binningene. V roku 2008 sa prebojovala medzi finalistky súťaže Miss Švajčiarska. Neskôr sa stiahla z verejného života a venovala sa rodine.