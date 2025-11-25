TRAGÉDIA na lodi Disney: Po seniorovi pátrali 5 hodín! TOTO sa mu stalo osudným

MELBOURNE – Výletné plavby patria k bezpečným formám dopravy, avšak aj v tomto prípade sa môžu pasažieri ocitnúť v smrteľnom nebezpečenstve. Istý senior sa v skorých ranných hodinách ocitol na palube a náhle z nej zmizol. Čas doslova rozhodoval o jeho živote, no v tej chvíli hral proti nemu.
Výletná loď Disney Wonder sa v sobotu 22. novembra plavila pri brehoch austrálskeho Melbourne a mala namierené do Aucklandu na Novom Zélande. Pre všetkých cestujúcich to mala byť nezabudnuteľná cesta. Poznačilo ju však veľké nešťastie.
Nikto si nič nevšimol
Ako informuje 7News, na lodi bol aj 73-ročný senior, ktorý toho dňa o 4:30 ráno miestneho času vystúpil na palubu až k zábradliu a zmizol. Nešťastnou záhadou zrejme spadol cez palubu priamo do mora. Najhoršie na tom bolo, že nikto z cestujúcich si hneď nevšimol, že jeden pasažier chýba. Všimli si to až po niekoľkých hodinách. Loď je schopná preplaviť 1 750 cestujúcich a má 11 palúb.
Spätný chod a pátranie
Až okolo poludnia sa loď odklonila z plánovanej trasy a začala sa plaviť spätne k miestu, kde bol počas ranných hodín. Seniora hľadali takmer 5 hodín, no kapitán napokon austrálskej polícii, ktorá prípad prebrala, oznámil, že akcia bola neúspešná.
Kapitán neskôr informoval, že jeden z cestujúcich spadol cez palubu, ale bohužiaľ sa ho nepodarilo nájsť. "Po zvyšok dňa zavládla na lodi ponurá a desivá atmosféra. Monoho členova posádky si vzalo voľno," doplnil.
Do týhto chvíľ nie je známe, za akých okolností prepadol senior cez palubu výletnej lode. Loď Disney Wonder sa napokon otočila a vybrala sa po pôvodnej trase. V Aucklande zakotvila na druhý deň 25. novembra.