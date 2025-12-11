Neuveríte, čo spravil! Slovenský raper ukradol a podpálil auto kvôli tomuto?

BRATISLAVA - Kontroverzný slovenský raper Luca Brassi opäť poriadne prekvapil fanúšikov aj celý internet.
Je známy aj vďaka hitu Neni stres, ktorý vydal spoločne s Pil C a za rok už má takmer sedem miliónov videní. Lenže Luca Brassi vzbudil znovu pozornosť.
V novom videu ukradne auto, zapáli ho a úplne pokojne povie vetu: „Démoni sú len anjeli, čo padli z nebies.“ Následne sa objaví logo 666 a spot sa bez jediného vysvetlenia končí. Silný záber, nový symbol a množstvo otázok - čo tým Luca sleduje a prečo to vyzerá ako začiatok niečoho veľkého?
Slovenská rapová scéna ešte nezažila nič podobné a Luca Brassi necháva ľudí v úplnej neistote. Žiadne vysvetlenie a ani detaily. Len oheň, temná estetika a nový street projekt SixSixSix – Ritual of Chaos. Vyzerát to tak, že to bude viac než len oblečenie.
Nový trend Gen Z, čo otvára dvere
Okrem kvalitného spotu, ktorý za deň rozbil internet, prináša Luca aj nový módny trend pre mladú generáciu. V kolekcii dominuje longsleeve — hit svetového streetwearu, ktorý nosia hviezdy ako Travis Scott, Billie Eilish, Bad Bunny či A$AP Rocky. Kto ho má, ten nie je NPC (človek bez vlastnej identity) - ale main character. Konečne prichádza niečo nové na Slovensko aj pre mladú generáciu.
„Nadišiel čas postaviť sa vlastným démonom. Nie ich vysťahovať, ale očistiť ich a prijať ako súčasť nás. Myšlienka „Démoni sú len anjeli, čo padli z nebies“ sa objavuje v starých mýtoch, legendách aj európskom folklóre.
Nie je to moderný výmysel, ale prastarý symbol, ktorý vracia silu tým, čo si prešli pádom. Každý z nás nosí v sebe svetlo, aj keď spraví chyby alebo žije v chaose. Spoločnosť nás niekedy odpíše, no my stále máme krídla.
Preto sme si túto myšlienku osvojili ako manifest projektu 666. Pády nie sú hanbou, ale sú súčasťou toho, kým sme. Je to manifest generácie, ktorá padla, ale žije ďalej," vysvetľuje hlavnú myšlienku Jana Frankovič, kreatívna riaditeľka projektu z KREA Production.
Dátumy, ktoré si poznačte
Luca Brassi a jeho nový spot je iba začiatok. V teaseroch nenápadne naznačuje, aby si ľudia zakrúžkovali dátum: 5.–6. 6. 2026. A aby merch brali vážne. Pretože niektoré dvere sa otvoria len tým, ktorí ho budú mať.
VIAC O NOVOM PROJEKTE 666
Advertoriál pripravený v spolupráci s Luca Brassi.