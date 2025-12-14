Patrícia a Robo Vittek opäť spolu: Neuveríte, kvôli čomu! Padali SLZY

BRATISLAVA - Veľkolepé, úžasné, dojemné! Tieto slová padali po premiére muzikálu Rómeo a Júlia, v ktorom postavou Júlie odštartovala svoju muzikálovú kariéru Thia Vitteková.
Je nesmierne hrdá a šťastná! Patrícia Vitteková bola nadšená výkonom svojej dcéry Thie v muzikáli Rómeo a Júlia. „Neviem, či nájdem tie správne slová… ja som preplakala celý muzikál.“ Priznala dokonca aj to, že Thia spieva oveľa lepšie ako ona sama, keď sa v mladosti pokúšala o spevácku kariéru. „Dávno ma predbehla vo všetkom… Nikdy som neverila, že by niektorá z mojich dcér tak veľmi milovala umenie ako som to mala ja.“ O to väčšiu radosť prežíva z toho, že sa jej to podarilo: „Ten sen, ktorý ona mala už ako malá 5-ročná sa vlastne práve splnil v jej 18-tich, to je neuveriteľné,“ rozplývala sa.
Na premiéru prišla Thiu podporiť celá rodina. Patrícia s priateľom, druhá dcéra Sofia, starí rodičia i Robo Vittek s priateľkou. Práve rozvedení rodičia Thie sa pri stretnutí pred premiérou vrúcne zvítali a vybozkávali. „Odhliadnuc od toho či sme dokonalá rodina alebo možno nezvyčajná rodina, tak je to stále naša dcéra, vnučka, jedno skvelé dievča, ktoré si to zaslúži,“ vyjadrila sa Patrícia, ktorej ťahanice pri rozvode s Robom trvali asi 5 rokov. „To je naše najväčšie víťazstvo – že dokážeme spolu fungovať práve kvôli deťom ako rodičia a ako priatelia… myslím si, že toto vždy musí zariadiť nejakým spôsobom žena.“
Thia má obrovské sny a tým pádom sa plnia aj jej mame. Rovnakú radosť však prežíva aj priateľ Patrície, hoci on sám nemá deti… Paťa prezradila detaily aj o ich vzťahu.
