Víťazka SuperStar s NOVÝM ÚČESOM: Fanúšikovia ju NESPOZNÁVAJÚ!

LOS ANGELES - Americká speváčka Carrie Underwood poriadne zaskočila svojich fanúšikov. Hviezda, ktorú si fanúšikovia roky spájajú s objemnými blond vlnami, sa na sociálnych sieťach ukázala s úplne novým účesom - tmavšími a výrazne uhladenejšími vlasmi. Reakcie na seba nenechali dlho čakať a mnohí zostali poriadne zaskočení.
Víťazka súťaže American Idol (naša SuperStar) zverejnila v piatok na sociálnej sieti Instagram selfie, ku ktorej pridala silný odkaz: „Každé dieťa si zaslúži nádej. Staňte sa partnerom nádeje, kúpte si tričko na musicgives.org a pomôžte deťom, ktoré bojujú s rakovinou,“ napísala speváčka. No zatiaľ čo časť fanúšikov ocenila jej charitatívne aktivity, ďalší upriamili pozornosť na jej výzor.
Mnohí sa zhodli, že Carrie na fotografii vyzerá úplne inak. „Stále je veľmi krásna, ale vyzerá ako iný človek,“ napísal jeden z komentujúcich. „Kto to vlastne je?!“ pýtal sa zmätený fanúšik. „Je to naozaj Carrie? Vôbec sa na ňu nepodobá,“ pridal sa ďalší. Speváčka sa pritom svojej platinovej blond vzdala už v auguste, keď sa rozhodla pre prirodzenejší, medový odtieň vlasov.
„Naposledy som svoju prirodzenú farbu vlasov videla asi v dvanástich rokoch, ale povedala som si, že je čas dať jej druhú šancu,“ napísala vtedy na sociálnej sieti Instagram. Pozrite, ako vyzerá slávna speváčka teraz!
