Uzávera na D1 medzi Zlatými pieskami a Bernolákovom sa skončila

BRATISLAVA - Diaľnica D1 v smere na Trnavu je už bez obmedzení. Uzávera v úseku diaľnice medzi Zlatými pieskami a Bernolákovom sa skončila. Išlo o poslednú tohtoročnú uzáveru na D1. Informovali o tom z Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).
„Diaľnica D1 v smere na Trnavu už je bez víkendových obmedzení. Jednosmerná uzávera diaľnice sa začala v piatok večer (12. 12.) a skončila v nedeľu krátko pred 18.00 h. Uzávera sa začínala na bratislavských Zlatých pieskoch a končila pri križovatke Bernolákovo, na ktorej sa motoristi opäť mohli napojiť na diaľnicu D1. V smere na Bratislavu bola diaľnica bez obmedzení,“ priblížili.
Posledná uzávera v tomto roku
Išlo o poslednú tohtoročnú plánovanú uzáveru. „Vďaka poslednej tohtoročnej uzávere majú šoféri v smere na Trnavu prvýkrát k dispozícii plnohodnotný štvorpruh na približne dvojkilometrovom úseku,“ doplnila NDS.
Nový most na Triblavinskej ceste
Zároveň sa dokončili práce na moste nad D1, ktorý spája Chorvátsky Grob a starú Seneckú cestu. „Nový most na Triblavinskej ceste ušetrí čas nie len obyvateľom Chorvátskeho Grobu, ale zjednoduší dopravu aj v okolitých obciach. Most je k dispozícii motoristom,“ dodala NDS.