Dovolenka sa zmenila na NOČNÚ MORU: Na palube výletnej lode vypukla EPIDÉMIA! Stovky dní na mori s HNAČKOU

USA - Na palube výletnej lode AIDAdiva vypukla epidémia norovírusu, ktorá počas štvormesačnej plavby naprieč svetom, postihla viac ako sto pasažierov a členov posádky. Počet chorých rástol a posádka preto zaviedla prísne hygienické opatrenia. Podľa Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb začína počet nakazených klesať.
Vyše stovka ľudí na palube výletnej lode AIDAdiva utrpela nepríjemné zdravotné ťažkosti po tom, čo sa počas 133-dňovej plavby objavila medzi posádkou a pasažiermi epidémia prudkého črevného vírusu spôsobujúceho hnačky. Loď patriaca nemeckej spoločnosti AIDA Cruises, sa plaví do USA, Anglicka, Mexika, Japonska, či Južnej Afriky. Z Hamburgu vyplávala 10. novembra, no podľa amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) bol po zastávkach v Bostone, New Yorku, Miami a Charlestone, 30. novembra nahlásený na palube výskyt norovírusu.
Hnačka a vracanie
„Chorých pasažierov a členov posádky izolovali, zvýšili úroveň čistiacich a dezinfekčných postupov a odobrali vzorky stolice na testovanie,“ uviedlo CDC. Úrad ďalej informoval, že zdravotné ťažkosti nahlásilo 95 z 2 007 pasažierov a šesť zo 640 členov posádky. Najčastejšie išlo o hnačku a vracanie. Spoločnosť AIDA Cruises pre Mirror uviedla, že po zavedení prísnejších hygienických opatrení začal počet prípadov klesať.
Podľa plavebného itinerára má plavba skončiť v marci 2026, keď sa loď vráti späť do Hamburgu. K tejto udalosti došlo len niekoľko týždňov po tom, čo vypukol norovírus počas plavby spoločnosti Royal Caribbean s vyše 90 pasažiermi na palube. CDC uviedlo, že na lodi Serenade of the Seas koncom septembra ochorelo 94 z 1 874 pasažierov a štyria z 883 členov posádky. Loď vyplávala 19. septembra zo San Diega a putovala do Mexika, Kostariky, Panamy a Kolumbie.
Aktuálne dominuje nový kmeň norovírusu
Podľa CDC bolo tento rok na výletných lodiach zaznamenaných 21 potvrdených epidémií gastrointestinálnych chorôb, z toho 16 spôsobených norovírusom. Vírus bol príčinou väčšiny výskytov aj v rokoch 2024 a 2023. Úrad pre USA Today uviedol, že hoci je počet epidémií v poslednom období vyšší ako pred pandémiou, zatiaľ nie je jasné, či ide o nový trend. Dáta však naznačujú, že aktuálne dominuje nový kmeň norovírusu, ktorý spôsobuje prudké epidémie na pevnine a lode zvyknú kopírovať vývoj práve týchto suchozemských ohnísk.
Norovírus, často nazývaný „zimná vracacia choroba“, je mimoriadne nepríjemný, no väčšinou odznie do dvoch dní. Okrem vracania a hnačky sa môžu objaviť aj horúčka, bolesti brucha, hlavy a celková slabosť. AIDA Cruises v stanovisku pre Mirror uviedla: „Sezónny výskyt gastrointestinálnych ochorení vrcholí medzi novembrom a aprílom a prípad AIDAdiva kopíruje infekčné trendy na pevnine. Na palube sme preto zaviedli ďalšie hygienické opatrenia a počet prípadov už klesá.“