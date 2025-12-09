Energopomoc sa bude nakoniec meniť! Saková po škandalóznom odhalení zatiahla ručnú brzdu

BRATISLAVA - Keď vláda minulý týždeň predstavila detaily prideľovania energopomoci, avizovala, že opatrenie by sa malo dotknúť až 90 percent domácností. Akosi však už vtedy nepovedali, že do týchto 90 percent budú patriť aj poslanci Národnej rady SR, ktorých príjem sa pohybuje v súmách okolo 7-tisíc eur mesačne. Upozorniť na to musela až opozícia, rezort hospodárstva však reagoval v tomto prípade na kritiku skutočne rýchlo - neprešlo ani 24 hodín a na stole je už pozmeňujúci návrh.
Na to, že energopomoc môžu dostať aj poslanci Národnej rady s tisícovým platom upozornila v pondelok jedna z nich, opozičná poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS). „Naozaj aj slovenskí poslanci, ktorí zarábajú naozaj nad pomery, majú dostávať energopomoc? Fakt si nevieme zaplatiť tých pár eur navyše z vlastného vrecka?,“ spýtala sa. „Jasné, že žiadnu energopomoc nepotrebujeme. Ale keďže táto vláda nevie nič iné, len zobrať občanom peniaze a potom kúsok z nich rozdať, tak dáva pomoc 90% domácnostiam. Pomoc, ktorá ide takmer všetkým, nie je pomoc,“ uviedla. „e to len politický marketing za stovky miliónov eur. Ten je podľa vlády zjavne dôležitejší, ako investovať tieto peniaze do zdravotníctva, školstva, do reforiem,…“ dodala.
Vyzerá to tak, že Bittó Ciganiková trafila klinec po hlavičke. Prešlo totiž iba pár hodín a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) oznámila, že v utorok v parlamente predložia poslanci Hlasu-SD pozmeňujúci návrh, na základe ktorého nebude môcť byť energopomoc priznaná poslancovi NRSR. „Bude tak platiť rovnaký prístup štátu k poslancom ako k členom vlády, ktorí nemajú nárok na energopomoc,“ uviedla.
Ako je možné, že poslanci mohli dostať pomoc?
Opozičné strany kritizovali napríklad aj to, že na energopomoc dosiahnu aj poslanci parlamentu, keďže sa im veľká časť príjmu, ktorou sú paušálne náhrady, do posudzovaného príjmu nezaráta. „Čo sa týka poslancov a ich nároku na energopomoc. Každý z nich na základe zákona mohol požiadať o špeciálnu tarifu u svojho predajcu. Na základe tejto tarify by ich IT systém ani nevzal do úvahy pri automatizovanom výpočte,“ upozornila hovorkyňa rezortu hospodárstva Mária Pavlusík.
Vyjadrenia opozičných strán k energopomoci podľa nich zodpovedajú deštruktívnemu štýlu politiky, ktorý predvádzajú od začiatku volebného obdobia. „Na jednej strane sa dožadujú adresnosti, na druhej strane obratom na tlačových konferenciách kritizujú, že pomoc štátu nie je pre všetkých rovnaká, čo je pritom základnou podstatou adresnej pomoci,“ uviedol rezort.
Ministerstvo zároveň upozornilo, že na akékoľvek nedostatky v systéme poskytovania adresnej pomoci bude reagovať veľmi vecne a s jediným cieľom, zabezpečiť pre ľudí pomoc s vysokými cenami energií. „Ide nám o pomoc ľuďom, nie o zbytočné politické prekáračky,“ uviedol rezort.
Dodali, že je to prvýkrát v slovenskej histórii, kedy vznikol z existujúcich informačných systémov štátu komplexný systém, vďaka ktorému vie poskytnúť štát adresnú pomoc vo viacerých oblastiach a ľudia z toho dôvodu nemusia navštevovať úrady a vypisovať rôzne dotazníky. „Preto je prirodzené, že sa v takomto systéme môžu objaviť nezrovnalosti a Ministerstvo hospodárstva SR ich bude postupne odstraňovať,“ dodalo ministerstvo.