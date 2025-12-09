Utorok9. december 2025, meniny má Izabela, zajtra Radúz

Energopomoc sa bude nakoniec meniť! Saková po škandalóznom odhalení zatiahla ručnú brzdu

Premiér Robert Fico (Smer-SD), ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD) a minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD)
Premiér Robert Fico (Smer-SD), ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD) a minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) (Zdroj: TASR - Jaroslav Novák)
© Zoznam/vk © Zoznam/vk
TASR

BRATISLAVA - Keď vláda minulý týždeň predstavila detaily prideľovania energopomoci, avizovala, že opatrenie by sa malo dotknúť až 90 percent domácností. Akosi však už vtedy nepovedali, že do týchto 90 percent budú patriť aj poslanci Národnej rady SR, ktorých príjem sa pohybuje v súmách okolo 7-tisíc eur mesačne. Upozorniť na to musela až opozícia, rezort hospodárstva však reagoval v tomto prípade na kritiku skutočne rýchlo - neprešlo ani 24 hodín a na stole je už pozmeňujúci návrh.

Na to, že energopomoc môžu dostať aj poslanci Národnej rady s tisícovým platom upozornila v pondelok jedna z nich, opozičná poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS). „Naozaj aj slovenskí poslanci, ktorí zarábajú naozaj nad pomery, majú dostávať energopomoc? Fakt si nevieme zaplatiť tých pár eur navyše z vlastného vrecka?,“ spýtala sa. „Jasné, že žiadnu energopomoc nepotrebujeme. Ale keďže táto vláda nevie nič iné, len zobrať občanom peniaze a potom kúsok z nich rozdať, tak dáva pomoc 90% domácnostiam. Pomoc, ktorá ide takmer všetkým, nie je pomoc,“ uviedla. „e to len politický marketing za stovky miliónov eur. Ten je podľa vlády zjavne dôležitejší, ako investovať tieto peniaze do zdravotníctva, školstva, do reforiem,…“ dodala.

 
 

Vyzerá to tak, že Bittó Ciganiková trafila klinec po hlavičke. Prešlo totiž iba pár hodín a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) oznámila, že v utorok v parlamente predložia poslanci Hlasu-SD pozmeňujúci návrh, na základe ktorého nebude môcť byť energopomoc priznaná poslancovi NRSR. „Bude tak platiť rovnaký prístup štátu k poslancom ako k členom vlády, ktorí nemajú nárok na energopomoc,“ uviedla.

 
 

Ako je možné, že poslanci mohli dostať pomoc? 

Opozičné strany kritizovali napríklad aj to, že na energopomoc dosiahnu aj poslanci parlamentu, keďže sa im veľká časť príjmu, ktorou sú paušálne náhrady, do posudzovaného príjmu nezaráta. „Čo sa týka poslancov a ich nároku na energopomoc. Každý z nich na základe zákona mohol požiadať o špeciálnu tarifu u svojho predajcu. Na základe tejto tarify by ich IT systém ani nevzal do úvahy pri automatizovanom výpočte,“ upozornila hovorkyňa rezortu hospodárstva Mária Pavlusík.

Vyjadrenia opozičných strán k energopomoci podľa nich zodpovedajú deštruktívnemu štýlu politiky, ktorý predvádzajú od začiatku volebného obdobia. „Na jednej strane sa dožadujú adresnosti, na druhej strane obratom na tlačových konferenciách kritizujú, že pomoc štátu nie je pre všetkých rovnaká, čo je pritom základnou podstatou adresnej pomoci,“ uviedol rezort.

Pristupujeme k adresnej energopomoci v hodnote 385 miliónov eur, tvrdí Fico (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Ministerstvo zároveň upozornilo, že na akékoľvek nedostatky v systéme poskytovania adresnej pomoci bude reagovať veľmi vecne a s jediným cieľom, zabezpečiť pre ľudí pomoc s vysokými cenami energií. „Ide nám o pomoc ľuďom, nie o zbytočné politické prekáračky,“ uviedol rezort.

Dodali, že je to prvýkrát v slovenskej histórii, kedy vznikol z existujúcich informačných systémov štátu komplexný systém, vďaka ktorému vie poskytnúť štát adresnú pomoc vo viacerých oblastiach a ľudia z toho dôvodu nemusia navštevovať úrady a vypisovať rôzne dotazníky. „Preto je prirodzené, že sa v takomto systéme môžu objaviť nezrovnalosti a Ministerstvo hospodárstva SR ich bude postupne odstraňovať,“ dodalo ministerstvo.

Viac o téme: Ministerstvo hospodárstvaDenisa SakováJana Bittó CigánikováEnergopomocPoslanec NR SR
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Koalícia podá návrh, ktorý
Koalícia podá návrh, ktorý z energopomoci vylúči poslancov NR SR, uviedlo Ministerstvo hospodárstva
Domáce
Nárok na energopomoc si
Nárok na energopomoc si môžete overiť na internete: Stačí jedno číslo a hneď viete koľká bije
Domáce
FOTO Štátna energopomoc ako hotové
Štátna energopomoc ako hotové FIASKO: Bittó Cigániková sa ministerke otvorene vysmiala, ďakujem za energošek!
Domáce
Andrej Danko
Koalícia sa trasie! Danko priznal chaos a obul sa do Pellegi­niho: Hádže Šutaja Eštoka cez palubu
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Minister Šutaj Eštok odmietol migračný pakt v Bruseli
Minister Šutaj Eštok odmietol migračný pakt v Bruseli
Správy
Výbuchy smiechu a slová, ktorými Kuly zabil: Bude mať doma čo vysvetľovať!
Výbuchy smiechu a slová, ktorými Kuly zabil: Bude mať doma čo vysvetľovať!
Prominenti
Kristián Baran na tému láska: Ako často hovorí a počúva slová ĽÚBIM ŤA?
Kristián Baran na tému láska: Ako často hovorí a počúva slová ĽÚBIM ŤA?
Prominenti

Domáce správy

D1 s tunelom Višňové
D1 s tunelom Višňové bude otvorená do Vianoc! NDS potvrdila TENTO dátum aj tradičné strihanie pásky
Domáce
Premiér Robert Fico (Smer-SD),
Energopomoc sa bude nakoniec meniť! Saková po škandalóznom odhalení zatiahla ručnú brzdu
Domáce
Poslanci odštartovali rokovací deň:
Poslanci odštartovali rokovací deň: Ďalej sa venujú zmene Úradu na ochranu oznamovateľov na nový úrad
Domáce
Požiar prístrešku v Senici-Čáčove: Hasiči zasahovali v skorých ranných hodinách
Požiar prístrešku v Senici-Čáčove: Hasiči zasahovali v skorých ranných hodinách
Regióny

Zahraničné

Izrael podnikol nálety na
Izrael podnikol nálety na juhu Libanonu: Terčom boli objekty a výcvikový tábor hnutia Hizballáh
Zahraničné
MIMORIADNE Ruské a čínske
MIMORIADNE Ruské a čínske stíhačky vstúpili do zóny protivzdušnej obrany Južnej Kórey
Zahraničné
Vlna si vyžiadala aj
Ďalšia smutná správa z Kanárskych ostrovov: Počet obetí smrtiacej vlny rastie! Úrady tvrdia, že mala až 4 metre
Zahraničné
Andrej Babiš
Česko má nového premiéra: Andreja Babiša vymenoval v utorok na Pražskom hrade prezident Petr Pavel
Zahraničné

Prominenti

FOTO Známa speváčka v spoločnosti
Známa speváčka v spoločnosti v priesvitnom outife: To je ale SEXI zadoček!
Domáci prominenti
Katy Perry
OBROVSKÉ Faux pas Katy Perry na diplomatickom stretnutí: Módni kritici sa musia chytať za hlavu!
Zahraniční prominenti
Marek Fašiang s mamou
Marek Fašiang, aj jeho mama sú verejnosti dobre známi: Moderátor má však aj sestru... Aká kočka!
Domáci prominenti
Alexander Edwards a Cher
Cher 50 rokov od posledného rozvodu: Opäť bude NEVESTOU? Áno vraj povie o 40 rokov mladšiemu!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

STOP zahmleným oknám! Vodiči
STOP zahmleným oknám! Vodiči objavili lacný trik: Stačí dať TOTO pod sedadlo a je po probléme
Zaujímavosti
NAJKRUTEJŠIA planéta vesmíru! Sklenený
NAJKRUTEJŠIA planéta vesmíru! Sklenený dážď a vražedné vetry: NASA hlási extrém, aký Zem nepozná
Zaujímavosti
Intímne peklo kvôli NADMERNEJ
Intímne peklo kvôli NADMERNEJ hrúbke: Frustrácia namiesto rozkoše! Ženy pri TOM trpia, je to PREKLIATIE
Zaujímavosti
Osvojte si tieto nočné
Osvojte si tieto nočné návyky pre plynulé ranné vyprázdňovanie čriev
vysetrenie.sk

Dobré správy

Z jedného centu môžu
Z jedného centu môžu Slováci spraviť tisíce eur: Ukážeme vám, ako sa to dá spraviť
plnielanu.sk
Zapojte sa do súťaže
ADVENTNÝ KALENDÁR Hokej, futbal, MMA či známe behy: Poďte na šport ešte lacnejšie!
Domáce
Využite na cestovanie vlakovú
Slováci, pozor! Zmeny prichádzajú už čoskoro, pozrite si prehľad najdôležitejších noviniek
Domáce
Takmer padol slovenský rekord:
Takmer padol slovenský rekord: Lidl preto pripravil túto vianočnú novinku!
Domáce

Ekonomika

Ceny letia hore aj o desiatky percent: Vianočné pečenie bude drahšie, čo všetko zdraželo?
Ceny letia hore aj o desiatky percent: Vianočné pečenie bude drahšie, čo všetko zdraželo?
Kto je najlepšie pripravený na dôchodok? Výsledky najnovšej analýzy vás prekvapia!
Kto je najlepšie pripravený na dôchodok? Výsledky najnovšej analýzy vás prekvapia!
Tunel Višňové má za sebou unikátny zásah: Prejdú sa ním ľudia ešte pred autami? (foto)
Tunel Višňové má za sebou unikátny zásah: Prejdú sa ním ľudia ešte pred autami? (foto)
Čo sa deje za plotom vládneho kaštieľa v Rusovciach? Pozrite si aktuálne zábery priamo zo stavby! (foto)
Čo sa deje za plotom vládneho kaštieľa v Rusovciach? Pozrite si aktuálne zábery priamo zo stavby! (foto)

Varenie a recepty

Recept po ktorom si hostia budú oblizovať prsty. Kedysi slávny, dnes už zabudnutý oblíž prst.
Recept po ktorom si hostia budú oblizovať prsty. Kedysi slávny, dnes už zabudnutý oblíž prst.
Fantastické fúkané rožky. Najlepší recept od kamarátky, ktorý vás očarí.
Fantastické fúkané rožky. Najlepší recept od kamarátky, ktorý vás očarí.
Šťavnaté sanquickové rezy: Obľúbený vianočný dezert
Šťavnaté sanquickové rezy: Obľúbený vianočný dezert
Koláče a torty
Margotkové kolieska: Stanú sa vašou sviatočnou klasikou?
Margotkové kolieska: Stanú sa vašou sviatočnou klasikou?
Výber receptov

Šport

Salah vždy hovorí iba o sebe, ja, ja, ja: Legenda Liverpoolu sa pustila do nespokojného Egypťana
Salah vždy hovorí iba o sebe, ja, ja, ja: Legenda Liverpoolu sa pustila do nespokojného Egypťana
Premier League
Češka si prešla peklom a čelila narážkam na svoj vzhľad: Všade boli nemilé správy na moju osobu
Češka si prešla peklom a čelila narážkam na svoj vzhľad: Všade boli nemilé správy na moju osobu
Florbal
Bojovali zo všetkých síl, ale na favorita nestačili: Švédky udelili Slovenkám vysoký debakel
Bojovali zo všetkých síl, ale na favorita nestačili: Švédky udelili Slovenkám vysoký debakel
Florbal
Patrila k osobnostiam československého športu: Zomrela dvojnásobná olympijská medailistka
Patrila k osobnostiam československého športu: Zomrela dvojnásobná olympijská medailistka
Gymnastika

Auto-moto

Historické autá sú romantika, až kým nebrzdíte. Vyskúšal som si 6 veteránov Škoda
Historické autá sú romantika, až kým nebrzdíte. Vyskúšal som si 6 veteránov Škoda
Veterány
Trať pri Pezinku je zabezpečená, ŽSR aj tak požiadali o opätovný dozor
Trať pri Pezinku je zabezpečená, ŽSR aj tak požiadali o opätovný dozor
Doprava
Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Doprava
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Týchto 5 vecí robíte každý deň v práci a ani neviete, že vás pomaly ničia. Pozor, toto zažíva väčšina z nás
Týchto 5 vecí robíte každý deň v práci a ani neviete, že vás pomaly ničia. Pozor, toto zažíva väčšina z nás
Motivácia a inšpirácia
10 kariérnych návykov, s ktorými začnite ešte pred Novým rokom: Ten rozdiel vás prekvapí!
10 kariérnych návykov, s ktorými začnite ešte pred Novým rokom: Ten rozdiel vás prekvapí!
Motivácia a inšpirácia
Mladí chcú na vianočných darčekoch šetriť, starší sú štedrejší: V porovnaní s minulým rokom míňame menej
Mladí chcú na vianočných darčekoch šetriť, starší sú štedrejší: V porovnaní s minulým rokom míňame menej
Kariera.sk TS
Prečo 80 % ľudí nenávidí pondelok – a ako si ho konečne obľúbiť
Prečo 80 % ľudí nenávidí pondelok – a ako si ho konečne obľúbiť
Rady, tipy a triky

Technológie

„Peklo sa rozmrazilo“. Na Samsung telefónoch si už môžeš vyskúšať One UI 8.5. Prináša prelomové novinky
„Peklo sa rozmrazilo“. Na Samsung telefónoch si už môžeš vyskúšať One UI 8.5. Prináša prelomové novinky
Samsung
POZOR! Veľká phishingová vlna sa valí aj cez Slovensko. Takto podvodníci kradnú Google účty
POZOR! Veľká phishingová vlna sa valí aj cez Slovensko. Takto podvodníci kradnú Google účty
Bezpečnosť
Vedci práve objavili nový zákon fyziky. To, ako sa veci lámu, má skrytý poriadok
Vedci práve objavili nový zákon fyziky. To, ako sa veci lámu, má skrytý poriadok
Veda a výskum
POZOR! Z tohto nového telefonického podvodu behá mráz po chrbte. Toto tu ešte nebolo, varuje úrad
POZOR! Z tohto nového telefonického podvodu behá mráz po chrbte. Toto tu ešte nebolo, varuje úrad
Bezpečnosť

Bývanie

Tieto chyby robia ľudia pri rekonštrukciách najčastejšie a strácajú čas a peniaze. Aké problémy si spôsobujeme sami?
Tieto chyby robia ľudia pri rekonštrukciách najčastejšie a strácajú čas a peniaze. Aké problémy si spôsobujeme sami?
Široký je len 6 metrov, no pohodlie v ňom má celá rodina. V malom radovom dome vzniklo perfektné moderné bývanie
Široký je len 6 metrov, no pohodlie v ňom má celá rodina. V malom radovom dome vzniklo perfektné moderné bývanie
3 + 10 stierok do interiéru: čo je vhodné do vlhkých domov a čo použiť na staré múry? Odborníci prezradili aj svoje rady
3 + 10 stierok do interiéru: čo je vhodné do vlhkých domov a čo použiť na staré múry? Odborníci prezradili aj svoje rady
Pantone farba roka 2026 šokovala svet a vyvolala kontroverziu. Volá sa Cloud Dance a niektorí by ju farbou nenazvali
Pantone farba roka 2026 šokovala svet a vyvolala kontroverziu. Volá sa Cloud Dance a niektorí by ju farbou nenazvali

Pre kutilov

Ako mať elektrinu mimo siete a stať sa energeticky nezávislým? Existujú 3 šikovné riešenia
Ako mať elektrinu mimo siete a stať sa energeticky nezávislým? Existujú 3 šikovné riešenia
Údržba a opravy
Pri lisovaní cesnaku robíme chybu, o ktorej málokto vie. Strúčiky pred lisovaním nelúpte
Pri lisovaní cesnaku robíme chybu, o ktorej málokto vie. Strúčiky pred lisovaním nelúpte
Recepty
Máte doma slabý tlak vody? Toto spravte ešte dnes a prúd sa citeľne zlepší
Máte doma slabý tlak vody? Toto spravte ešte dnes a prúd sa citeľne zlepší
Údržba a opravy
Ako sa na zimu postarať o okrasné trávy: Ak ste ich doteraz strihali, nerobte to!
Ako sa na zimu postarať o okrasné trávy: Ak ste ich doteraz strihali, nerobte to!
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Farba roka 2026 podľa Pantone: Cloud Dancer – obláčiková biela v móde a interiéri
Móda
Farba roka 2026 podľa Pantone: Cloud Dancer – obláčiková biela v móde a interiéri
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
MIMORIADNE Ruské a čínske
Zahraničné
MIMORIADNE Ruské a čínske stíhačky vstúpili do zóny protivzdušnej obrany Južnej Kórey
Premiér Robert Fico (Smer-SD),
Domáce
Energopomoc sa bude nakoniec meniť! Saková po škandalóznom odhalení zatiahla ručnú brzdu
Vlna si vyžiadala aj
Zahraničné
Ďalšia smutná správa z Kanárskych ostrovov: Počet obetí smrtiacej vlny rastie! Úrady tvrdia, že mala až 4 metre
Zelenskyj si nekúpil nehnuteľnosť
Zahraničné
Zelenskyj kúpil luxusnú vilu od sexuálneho predátora Billa Cosbyho! Sieťami sa šíri KLAMSTVO pred kľúčovým rokovaním

Ďalšie zo Zoznamu