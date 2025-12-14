Slávna kráska je tehotná: Dieťatko porodí známemu športovcovi!

LOS ANGELES - Už čoskoro z nich bude rodina! Herečka a speváčka Hailee Steinfeld (29) prežíva krásne chvíle. Spolu s manželom - hráčom amerického futbalu Joshom Allenom (29) sú v radostnom očakávaní. S novinkou sa zverili na sociálnej sieti Instagram.
Kráska, ktorá má na sociálnej sieti Instagram takmer 21 miliónov followerov, zverejnila krátke video. Na ňom má oblečenú mikinu s nápisom mother (matka), hrdo predvádza guľaté bruško a manžel jej ho s láskou pusinkuje a hladká.
Herečka viac detailov neprezradila. Pod príspevkom sa však hromadia nadšené komentáre od celebritných priateľov a kamarátov. Srdiečka pridala napríklad Hailey Bieber, Millie Bobby Brown, či Gigi Hadid.
Herečka, známa napríklad z filmov True Grit (za svoj výkon bola dokonca nominovaná na Oscara), Pitch Perfect, či Bumblebee, sa so športovcom dala dokopy v roku 2023. V novembri 2024 ju požiadal o ruku. Svoje "áno" si povedali v máji tohto roka.
Keď sa Hailee v novembri objavila na odovzdávaní cien Governors Awards, na sebe mala zaujímavé šaty, ktoré vyvolávali špekulácie, že v nich maskuje väčšie bruško. Ako vyšlo najavo, bolo to presne tak.